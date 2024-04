Masz konto w Pekao? W aplikacji czeka nowość, skorzystaj do 13 czerwca

Bank Pekao wprowadza nowość w aplikacji PeoPay. Co ciekawe, wcześniej podobna usługa była już dostępna dla najmłodszych klientów banku w wieku 6-12 lat. Teraz otrzymują ją dorośli. Chodzi o Skarbonki.

Dorośli klienci Pekao otrzymali właśnie nowy produkt pomagający w oszczędzaniu na wybrane cele. W Skarbonkach udostępnionych w aplikacji PeoPay oraz w serwisie internetowym Pekao24 można odkładać środki na realizację swoich planów.

Jak działa Skarbonka w Pekao?

Skarbonka to nowy produkt w aplikacji PeoPay i serwisie Pekao24, który pozwala na elastyczne odkładanie pieniędzy na wybrany cel. Klienci Banku Pekao mogą samodzielnie założyć Skarbonkę w swojej aplikacji, zdefiniować jej nazwę, spersonalizować poprzez grafiki i awatary, ustalić cel oszczędzania, kwotę regularnych wpłat i datę końca Skarbonki.

Skarbonkę można zasilać na kilka sposobów – poprzez ustawienie zlecenia stałego, wtedy do Skarbonki będzie regularnie trafiała określona kwota. Istnieje również możliwość jednorazowych wpłat, realizowanych przez klientów w dowolnym momencie. Skarbonki można otworzyć na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 10 lat. Jednocześnie do jednego konta oszczędnościowego klienci mogą założyć aż 10 Skarbonek.

Skarbonki mają swój oddzielny numer konta, dzięki czemu w oszczędzaniu mogą nas wesprzeć bliscy, robiąc przelewy bezpośrednio na konto danej Skarbonki. Posiadacze Skarbonek mogą na bieżąco śledzić postępy w realizacji swojego celu i historię transakcji.

Skarbonkę można rozbić w każdym momencie bez utraty naliczonych odsetek. Środki na niej zgromadzone zostaną przeksięgowane na konto oszczędnościowe powiązane ze Skarbonką.

Skarbonki z promocjami

Opłata za otwarcie Skarbonki, jej prowadzenie oraz realizowane przelewy wynosi 0 zł. Ponadto klienci, którzy otworzą Skarbonki do 13 czerwca, otrzymają na 3 pierwszych Skarbonkach promocyjne oprocentowanie – 3% w skali roku do 3000 zł, przez 3 miesiące od otwarcia (92 dni).

Nowi klienci mogą skorzystać też z promocji „Otwórz konto na selfie i odbierz nagrodę” i otrzymać bonus w wysokości 200 zł. Wystarczy, że otworzą Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium online do 13 czerwca 2024 r. wraz z kartą debetową, aplikacją PeoPay i bankowością elektroniczną Pekao24 oraz wykonają min. 5 transakcji kartą do konta w kolejnych trzech miesiącach następujących po otwarciu konta.

