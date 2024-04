Autopay chwali się wydajnością. Obsługuje do 300 tys. transakcji na godzinę

Autopay podjął działania, które wielokrotnie zwiększyły wydajność bramki płatniczej firmy. Ma to związek z szeroko zakrojonymi planami rozwoju spółki oraz rozszerzeniem funkcjonalności jej systemu płatniczego.

Wprowadziliśmy nowe metody płatności, takie jak Visa Mobile, giropay, pakiet produktów „Kup teraz, zapłać później” oraz produkty ratalne. Dodatkowo, zainwestowaliśmy w usprawnienia dla klientów biznesowych poprzez wprowadzenie nowego Panelu Merchanta oraz ulepszenie procesu onboardowania, zwłaszcza dla integratorów rozwiązań eCommerce. Nasze inwestycje obejmują także podniesienie poziomu bezpieczeństwa i szybkości przetwarzania transakcji, w tym wdrożenie tokenizacji Visa i Mastercard. Dążymy do tego, by nasze procesy obsługowe stawały się niewidoczne i maksymalnie dostosowane do potrzeb klienta.