Allegro wyciąga ręce po kasę. Będzie nowa opłata

Allegro rozesłał użytkownikom wiadomość ze zmianami, które szykują się na platformie. Niestety, te zmiany to głównie wyższe ceny dostawy i brak darmowych wysyłek do One Box i One Punkt.

Allegro wysłało użytkownikom wiadomość email z listą zmian, które czekają platformę w najbliższych miesiącach. Okazuje się, że już niedługo trzeba będzie zapłacić więcej pieniędzy za dostawę oraz skończą się darmowe wysyłki do punktów Allegro.

Allegro One Box i One Punkt płatne nawet w opcji Smart

Jedną z najważniejszych zmian dla użytkowników jest koniec darmowych wysyłek do punktów One Box i One Punkt w ramach usługi Allegro Smart. Nie nastąpi to jednak od razu. Posiadacze Allegro Smart do końca czerwca 2023 roku nadal nie będą musieli płacić za przesyłki Allegro One Box oraz Allegro One Punkt.

To jednak nie koniec zmian, jakich doczeka się Allegro Smart. W ramach usługi, od 19 stycznia subskrybenci dostaną możliwość skorzystania z dwóch nowych metod dostawy:

Allegro Kurier DHL (13,99 zł brutto za przesyłkę do 10 kg)

Allegro Kurier DHL pobranie (13,99 zł + 4,99 zł brutto za przesyłkę do 10 kg)

Podwyżki w Allegro na dostawy DPD i Allegro Paczkomaty InPost

Allegro informuje o nachodzących podwyżkach na usługę Allegro Kurier DPD przy wysyłce za granicę. Przykładowo, za przesyłkę o wadze do 10 kg do Węgier zapłacimy teraz 16,99 złotych. Po podwyżkach, które nastąpią 19 stycznia będzie to już kosztować 30,99 złotych. Podwyżki nie w każdym przypadku będą tak drastyczne. Dla porównania, za przesyłkę do Słowacji zapłacimy jedynie 2 złote więcej.



Kraj dostawy Cena brutto za przesyłkę do 10 kg – do 18 stycznia 2023 Cena brutto za przesyłkę do 10 kg – od 19 stycznia 2023 Maksymalna cena, jaką możesz ustawić w cenniku dostawy Austria 34,99 zł 45,99 zł 45,99 zł Belgia 44,99 zł 50,99 zł 50,99 zł Bułgaria 62,99 zł 71,99 zł 71,99 zł Chorwacja 86,99 zł 89,99 zł 89,99 zł Czechy 16,99 zł 18,99 zł 18,99 zł Dania 63,99 zł 72,99 zł 72,99 zł Estonia 45,99 zł 51,99 zł 51,99 zł Finlandia 83,99 zł 94,99 zł 94,99 zł Francja 61,99 zł 70,99 zł 70,99 zł Grecja 99,99 zł 113,99 zł 113,99 zł Hiszpania 75,99 zł 86,99 zł 86,99 zł Holandia 25,99 zł 39,99 zł 39,99 zł Irlandia 66,99 zł 75,99 zł 75,99 zł Litwa 21,99 zł 23,99 zł 23,99 zł Łotwa 33,99 zł 38,99 zł 38,99 zł Luksemburg 44,99 zł 50,99 zł 50,99 zł Niemcy 25,99 zł 32,99 zł 32,99 zł Portugalia 83,99 zł 94,99 zł 94,99 zł Rumunia 59,99 zł 49,99 zł 49,99 zł Słowacja 16,99 zł 18,99 zł 18,99 zł Słowenia 34,99 zł 49,99 zł 49,99 zł Szwecja 79,99 zł 90,99 zł 90,99 zł Węgry 16,99 zł 30,99 zł 30,99 zł Włochy 64,99 zł 73,99 zł 73,99 zł

Allegro zaplanowało też zmianę wysokości dopłaty za tzw. przesyłki uciążliwe, czyli przygotowane ich niezgodnie z regulaminem. Dopłata za pierwsze takie zdarzenie zostanie zmieniona z 99 zł na 110,16 zł. Każda kolejna taka sytuacja to kara w wysokości 1111,59 złotych, wcześniej wynosiła 999 złotych. Zmiana dotyczy przesyłek Allegro Paczkomaty InPost nadanych od 19 stycznia 2023.

Nowe opłaty będą dotyczyć również usług dodatkowych DPD, UPS i Poczty Polskiej. Nie podano konkretnych kwot, lecz można założyć, że będą one wyższe. Allegro tłumaczy to zmianami stawek przewoźników oraz wzrostem cen paliw i energii.

Z dobrych wiadomości, od 14 lutego pojawi się nowa metoda dostawy z Polski do Czech. Mowa tu o automatach paczkowych i punktach odbioru Packeta. Dzięki temu będzie można nadać przesyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej, co ma kosztować 9,59 złotych.

Źródło zdjęć: Telepolis (Anna Rymsza)

Źródło tekstu: Allegro