Duża transakcja na rynku płatności online. Gigant rośnie w siłę

Płatnościowy gigant, firma Stripe, zdecydowała się na przejęcia konkurenta z zakresu płatności internetowych - Lemon Squeeze. Wartość transakcji została utrzymana w tajemnicy. Ale możemy spodziewać się nowości.

Lemon Squeeze jest na rynku od czterech lat. Firma specjalizuje się z wyliczaniu opłat i podatków za zakupy produktów cyfrowych oraz zajmuje się procesem ich płatności w większości krajów na świecie.

Witamy Lemon Squeeze. Zamierzamy zdecydowanie zwiększyć obsługę rejestrowanych produktów. Lemon Squeeze zbudowało doskonałe narzędzie do rejestrowanej sprzedaży, dlatego bardzo się cieszymy, że będziemy mogli razem zaoferować nowe usługi naszym klientom.

- napisał w komunikacie na platformie X prezes Stripe Patrick Collison.

Welcome @lmsqueezy! We're going to scale merchant of record selling in a big way. https://t.co/vd5ngcjq5P — Patrick Collison (@patrickc) July 26, 2024

Od powstania firmy w 2021 roku dostawaliśmy wiele ofert przejęcia lub inwestycji. Jednak niezależnie od wysokości tych ofert wiedzieliśmy, że zbudowaliśmy wyjątkowy produkt i potrzebujemy wyjątkowego partnera aby go dalej rozwijać. Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy takiego partnera w Stripe.

- tak skomentował umowę prezes Lemon Squeezy JR Farr.

Stripe rośnie w siłę

Przejęcie Lemon Squeezy to nie pierwszy zakup Stripe w tym roku. W marcu płatnościowy gigant ściągnął do siebie zespół firmy Supaglue. Tutaj też nie podano kwoty transakcji. Supaglue to firma, która stworzyła platformę open source do integracji technologii z interfejsem użytkownika. Z kolei w zesłym roku ,Stripe zakupił Okay. Firmę, która stworzyła system analityczny pomagający w sprawdzaniu wyników poszczególnych działów w danej firmie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock.com

Źródło tekstu: yahoo.com