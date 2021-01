Santander Consumer Bank: Polacy coraz mniej chętni na udział w poświątecznych wyprzedażach

Santander Consumer Bank zapytał Polaków, czy wezmą udział w poświątecznych wyprzedażach, które potrwają do końca stycznia tego roku. Pandemia COVID-19 sprawiła, że mieszkańcy naszego kraju podchodzą do takich okazji z mniejszym entuzjazmem i tylko 27% ankietowanych wyraziło chęć szukania zimowych obniżek cen.

Jak co roku, po świętach Bożego Narodzenia rozpoczyna się okres wyprzedaży, trwający nawet do końca stycznia. W związku z pandemią koronawirusa i spowodowanymi nią obostrzeniami, tegoroczny sezon nie będzie wyglądał tak samo jak w poprzednich latach. Po krótkiej przerwie świątecznej wróciły ograniczenia w handlu, według których do 17 stycznia na terenie galerii handlowych może działać tylko część sklepów, w tym między innymi meblowe, budowlane oraz drogerie, księgarnie czy apteki. Jednak, jak wynika z badania Santander Consumer Banku, większość z nas i tak nie planuje brać udziału w tegorocznym polowaniu na promocję, bez względu na ograniczenia.

Zobacz: Santander Consumer Multirent otwiera AutoSalon. Przedsiębiorcy wybiorą online samochód i sposób jego finansowania

Zobacz: Santander Consumer Bank rozszerza ofertę o rachunek oszczędnościowy

Według najnowszej edycji raportu „Polaków portfel własny – zakupy w dobie pandemii”, w tym roku okazji zamierza szukać jedynie 27% z nas, w tym 18% w sklepach stacjonarnych, o ile obecne obostrzenia zostaną zniesione zgodnie z planem. Tegorocznymi wyprzedażami najbardziej zainteresowane są kobiety (32% w porównaniu do 22% mężczyzn), mieszkańcy metropolii (40%) oraz osoby z wyższym wykształceniem (40%), które na ogół zarabiają więcej i mogą pozwolić sobie na dodatkowe wydatki nawet w obecnym trudniejszym okresie.

Czego Polacy szukają na wyprzedażach? Według ankietowanych przez Santander Consumer Bank, przede wszystkim ubrań i butów. Tę odpowiedź wskazała aż połowa badanych, z czego najwięcej kobiet (63%). Panowie są zdecydowanie bardziej zainteresowani sprzętem RTV i AGD, w obu przypadkach sięgnąłby po nie co czwarty z nich (kolejno 27% i 25%). Wysoko znalazły się również laptopy i komputery, którymi na wyprzedażach najbardziej zainteresowane jest najmłodsze pokolenie 18-29 latków (29%). Wbrew temu, czego można by się było spodziewać, ta grupa wiekowa jest również najbardziej zainteresowana kupowaniem książek. Na promocjach szuka ich niemal co piąta osoba przed trzydziestką (19%). Tuż za nimi znajdują się seniorzy powyżej 70-tego roku życia (18%).

Na wyprzedaże z kartą kredytową

Santander Consumer Bank zapytał również Polaków, w jaki sposób przygotowują się do wyprzedaży. Co piąty z nas wcześniej przeznacza sobie na nie odpowiednią kwotę, której nie przekracza (22%). Takie podejście jest częstsze u kobiet niż u mężczyzn (odpowiednio 25% i 19%). Równie popularnym sposobem na przetrwanie sezonu promocji z małą szkodą dla portfela jest oszczędzanie z wyprzedzeniem, które wskazało 19% badanych. Co trzeci z nas wykorzystuje prezenty gwiazdkowe, takie jak bony czy gotówkę (29%). Najczęściej robią tak najmłodsi ankietowani w przedziale 18-29 lat, co pewnie wiąże się z tym, że część z nich z racji wieku nie osiąga jeszcze znacznych dochodów (48%).

Popularnym wyjściem jest również korzystanie z pomocy karty kredytowej, po którą w sezonie promocji sięga co dziesiąty z nas (13%). To rozwiązanie jest zwłaszcza lubiane przez kobiety (16%), osoby z wyższym wykształceniem (21%) i, co ciekawe, zarabiające ponad 5 tys. zł. (23%). Chociaż sięga po nią także co dziesiąta osoba z najniższymi dochodami nie przekraczającymi 2 tys. zł (10%).

Choć ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczny okres wyprzedaży poświątecznych wygląda inaczej niż w poprzednich latach, nadal niemal jedna trzecia z nas deklaruje, że zamierza nabyć w tym okresie nowe produkty. Z naszego raportu wynika, że w tym roku Polacy podchodzą do wydatków bardziej powściągliwie i odpowiedzialnie, co nie oznacza oczywiście, że nie zależy im na znalezieniu ciekawych okazji i promocji.

– powiedział Arkadiusz Panek Dyrektor Ds. Rozwoju Produktów z Santander Consumer Banku

Ogólnopolskie badanie, na potrzeby raportu “Polaków portfel własny – zakupy w dobie pandemii” przeprowadzone zostało na zlecenie Santander Consumer Banku w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut IBRiS pod koniec listopada 2020 roku. W badaniu udział wzięła 1000-osobowa reprezentatywna grupa dorosłych Polaków.

Zobacz: Mastercard: do eSkarbonki w ramach 29. Finału WOŚP wrzucono już ponad milion złotych

Zobacz: Revolut aplikuje o pełną licencję bankową w Wielkiej Brytanii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Santander Consumer Bank