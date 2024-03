Polacy wybrali cyfrowy pieniądz i bankowość mobilną

Choć w sieci nie brakuje krytyki na cyfrowy pieniądz i wypieranie gotówki przez bankowość mobilną, liczby mówią same za siebie. Polacy kochają cyfrową bankowość, a jej przeciwnicy są już w zdecydowanej mniejszości.

21,7 mln Polaków aktywnie korzysta z aplikacji bankowych

Liczba polskich użytkowników aplikacji bankowych nieustannie rośnie. Na koniec 2023 roku mieliśmy ich już 21,7 mln, to o 2% więcej niż na koniec III kwartału 2023 roku — czytamy w raporcie NetB@nk przygotowanym przez Związek Banków Polskich. Co jeszcze ciekawsze, aż 72% z nich, czyli blisko 15,5 mln osób korzysta tylko i wyłącznie z bankowości mobilnej. To o aż 4% więcej niż w poprzednim kwartale.

Te 72% użytkowników „Mobile only” stanowią osoby logujące się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości elektronicznej.

To pewnie użytkowników bankowości internetowej jest znacznie więcej?

No więc niekoniecznie, jak okazuje się, bankowość mobilna zdecydowanie zdominowała serca i portfele Polaków. Liczba aktywnych klientów bankowości internetowej wyniosła na koniec 4Q2024 22,7 mln (czyli o zaledwie milion więcej niż bankowości mobilnej), a jej wzrost wyniósł 0,9% w relacji z kwartałem poprzedzającym.

Pamiętać należy przy tym, by rozdzielić statystyki dotyczące liczby klientów i liczby rachunków. Tych ostatnich, z dostępną bankowością elektroniczną było na koniec 2023 roku już 43 mln (wzrost kwartalny o 0,6%). Niestety Związek Banków Polskich nie ocenił w raporcie realnej walidacji rachunków i nie wiemy, jaki udział nowych kont to faktyczne potrzeby Polaków, a ile z tego jest efektem atrakcyjnych programów afiliacyjnych i pompowania liczb przez dostawców kont „na słupa”.

Wzrosty też w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

W sektorze MSP z bankowości internetowej korzysta 71% wszystkich aktywnych klientów, a więc blisko 2,5 mln firm. Liczba rachunków z dostępem do bankowości elektronicznej wzrosła nieznacznie, ale firmy mają ich i tak astronomiczne liczby — na koniec 2023 roku takich rachunków było 35 mln, a więc średnio po 10 kont na firmę.

Przez internet płacimy częściej i więcej

W IV kwartale 2023 roku wykonaliśmy o 4,76% więcej przelewów online niż w kwartale poprzedzającym, a ich wartość wzrosła o 6,56%. Jednak porównywanie III kwartału do komercyjnego boomu zakupowego przypadającego sezonowo na IV kwartał nie oddaje w pełni obrazu. Rok-do-roku wzrosty liczby transakcji były znacznie mniejsze. Liczba transakcji wzrosła w systemie Elixir o 0,6%, jednak wzrost wartości wyniósł w ujęciu rocznym nawet nie 6,56%, lecz 7,17%.

Gdy chodzi o szybkie przelewy Express Elixir liczba transakcji wzrosła kwartalnie o 14%, osiągając obroty na poziomie 58 mld zł. Z kolei Euro Elixir odnotował 2,6% wzrost i do 13,5 mln, z wartością transakcji wynoszącą 92 mld euro.

