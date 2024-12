PKO BP ostrzega. Z tymi zasadami każdy musi się zapoznać

PKO BP przestrzega przed pochopnym postępowaniem w okresie przedświątecznym. To czas wzmożonej aktywności cyberprzestępców, więc bank przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Okres przedświąteczny to czas wzmożonych zakupów dla wielu osób. Nie tylko były corocznie wyprzedaże z okazji Black Friday oraz Cyber Monday, ale też szukamy prezentów dla najbliższych. Niestety, to też czas większej aktywności cyberprzestępców, którzy na wszelkie sposoby próbują dobrać się do naszych pieniędzy. Z tej okazji PKO Bank Polski przypomina o 10 podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa.

PKO BP ostrzega

Na oficjalnym profilu PKO BP na Facebooku pojawił się wpis, w którym bank przypomina swoim klientom, aby nie pomagali się okraść. Prowadzi on do specjalnej strony internetowej, na której użytkownicy mogą przetestować swoją wiedzę w specjalnym quizie, który ma też zadanie uświadomić ich o czyhających w sieci niebezpieczeństwach.

Jednocześnie PKO BP przypomina w ten sposób o 10 podstawowych zasadach, które znacząco zminimalizują ryzyko zostania ofiarą oszustów. Te zasady to:

Chroń swoje dane — nie chwal się w sieci nowym prawem jazdy, dowodem czy kartą płatniczą. Na tej podstawie oszuści mogą pozyskać dane, które następnie wykorzystają w swojej działalności. Aktualizuj swój program antywirusowy Zawsze ustawiaj silne hasła — mniej niż połowa użytkowników stosuje silne hasła. Wciąż popularne są takie, do złamania których wystarczy zaledwie kilka sekund. Ważne jest, aby do różnych usług i serwisów stosować różne hasła, a do tego regularnie je zmieniać. Nie zapominaj o wylogowaniu się Zachowaj ostrożność, używając bankowości elektronicznej — bank przypomina, że nigdy nie prosi o hasła, loginy, PIN do karty czy też instalowanie na telefonie lub komputerze dodatkowych aplikacji. Nigdy nie odwiedzaj podejrzanych stron Uważaj na wiadomości i linki nieznanego pochodzenia Zawsze twórz kopię zapasową Uważaj na fake newsy Pamiętaj – nigdy nie jest za późno na edukację

PKO BP przypomina też najpopularniejsze metody działania oszustów. To między innymi podszywanie się pod pracownika banku lub prośba od znajomych (których konto zostało przejęte) o pilny przelew. Często są to też ataki phishingowe przez SMS lub e-mail, a także fałszywe strony bankowe. Warto o tym pamiętać.

