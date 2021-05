Obrót kryptowalutami będzie działalnością rejestrowaną. Koniec z anonimowością

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wprowadza obowiązek rejestracji działalności, polegającej na obrocie kryptowalutami. To oznacza koniec anonimowych transakcji.

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oznacza ogromne zmiany dla każdego, kto obraca kryptowalutami. Przepisy, które wejdą w życie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, czyli już 1 listopada 2021 roku, wprowadzą między innymi obowiązek rejestrowania działalności polegającej na obrocie wirtualnymi walutami, w tym kryptowalutami. Oznacza to koniec z anonimowością, bowiem każda transakcja będzie musiała być rejestrowana. Za brak wpisu do rejestru będzie groziła kara w wysokości 100 tys. złotych.

To krok w dobrą stronę. Waluty wirtualne były wykorzystywane do przeprowadzania transakcji, w których obie strony pozostawały anonimowe. Regulator stara się temu zapobiec, identyfikując, skąd pochodzą te środki.

- komentuje Bartosz Michałkowski, dyrektor Departamentu Operacji w NatWest Polska.

Obrót kryptowalutami po spełnieniu wymogów

Nowa ustawa to implementacja przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 (AML 5). Wprowadza ona nie tylko konieczność rejestracji, ale też wymogi, jakie musi spełnić osoba, która będzie chciała działać na rynku obrotu kryptowalutami. Jednym z nich jest doświadczenie w branży walut wirtualnych. Drugi warunek dotyczy niekaralności między innymi w obszarze przestępstw przeciw wiarygodności dokumentów, obrotowy gospodarczemu i interesom majątkowym. Co ważne, dotyczy to wszystkich wspólników i członków zarządu danej spółki.

Waluty wirtualne były do tej pory nagminnie wykorzystywane do przeprowadzania transakcji, w których obie strony pozostawały anonimowe. Tymczasem nowe przepisy starają się temu zapobiec, identyfikując, skąd i do kogo te transfery przechodzą oraz jakie jest ich źródło. To jest krok w dobrą stronę, zwłaszcza w kontekście ostatnich informacji z Turcji, gdzie osoba, która założyła giełdę kryptowalut, zniknęła z dnia na dzień z milionowymi kwotami.

- dodaje dyrektor Departamentu Operacji w firmie NatWest Polska.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2021 roku. Od tego momentu każdy przedsiębiorca będzie miał kolejne 6 miesięcy na przystosowanie się do nowych przepisów, co w praktyce oznacza konieczność wpisania się do rejestru do 1 maja 2022 roku. Za brak wpisu, jak już wcześniej wspominałem, grozi nawet 100 tys. zł kary.

