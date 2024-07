mBank z ważną zmianą w przelewach. Klienci będą zadowoleni

mBank wprowadza ważne zmiany w swojej usłudze swoich przelewów. Od teraz otrzymały one bardzo ważną funkcję, która może wiele przyspieszyć. Wystarczy kilka kliknięć.

Pewnie zdarzyło Wam się już kiedyś czekać na bardzo ważny przelew. Cóż, najlepszym zapewnieniem o jego nadejściu jest dokument w postaci potwierdzenia płatności, które można zwykle pobrać przez aplikację lub stronę banku. Jednak aby go wygenerować, trzeba było czekać aż do sesji przelewów. Teraz mBank załatwi to jednak szybciej.

Zmiany w potwierdzeniach

W potwierdzeniu przelewu możemy znaleźć wiele kluczowych informacji, takich jak dane nadawcy oraz odbiorcy, kwotę przelewu czy datę wysyłki. Ale jego najważniejsza funkcja to właśnie upewnienie nas lub osób, którym wysyłamy środki finansowe, że pieniądze ruszyły już w drogę. mBank wprowadził jednak funkcję, która pozwoli skorzystać z tego rozwiązania zaraz po tym, gdy zlecimy przelew.

Aby to zrobić należy wejść do aplikacji mobilnej lub serwisu banku w przeglądarce, gdzie należy odszukać historię naszych transakcji. Następnie, po wybraniu tej płatności, w szczegółach operacji znajdziemy opcję Pobierz Potwierdzenie, jak dla zrealizowanych już przelewu. Jest jednak jedno ale. Jeśli pobierzemy już potwierdzenie przed sesją wychodzącą, nie będzie już można anulować ani zmienić takiej płatności. Usługa jest dostępna tylko dla przelewów standardowych, które zlecane są w złotówkach, zwykłą sesją typu elixir.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Informacja prasowa