Bezpieczne płatności za e-zakupy? Według Polaków to pobranie i BLIK

Santander Consumer Bank przeprowadził badanie na temat bezpiecznych płatności za e-zakupy. Okazało się, że Polacy za najbezpieczniejsze formy zapłaty uważają pobranie (41%) oraz BLIKA (17%).

Bezpieczne płatności za e-zakupy to jeden z kluczowych czynników procesu sprzedaży w sieci. Klienci są coraz bardziej świadomi i zdają sobie sprawę, że możliwość zapłacenia na wiele sposobów czy współpraca ze znanym integratorem zwiększa prawdopodobieństwo, że właściciel danego e-sklepu prowadzi uczciwy biznes. Ankietowani przez Santander Consumer Bank za najbezpieczniejszą metodę uważają płatność za pobraniem (41%). Za tym rozwiązaniem opowiedziało się niemal tyle samo kobiet, co mężczyzn (odpowiednio 41% i 42%).

Chociaż osiągnęło wysoki wynik we wszystkich kategoriach wiekowych respondentów to – co może zdziwić - liderami w korzystaniu z niego okazali się najmłodsi badani (54% w grupie 18-29 latków). Być może związane jest to z faktem, że osoby w tym wieku często są utrzymywane przez rodziców lub nie mają dużych dochodów, a w związku z tym z większą ostrożnością podchodzą do płacenia za zamówienie „z góry”. Tę metodę płatności częściej od innych badanych wybierali również zarabiający do 2000 i od 2001 do 2999 zł netto (odpowiednio 49% i 42%).

Drugą metodą płatności, do której ankietowani deklarują największe zaufanie, jest BLIK (17%). Co ciekawe, takie zdanie o nim najczęściej mają 30-latkowie (28%), wyprzedzając tym samym osoby między 18 a 29 rokiem życia (13%). Ten sposób płatności jest lubiany przede wszystkim przez osoby z wykształceniem wyższym (20%) i mieszkańców dużych miast z populacją powyżej 250 tys., jak Warszawa, Wrocław czy Kraków (19%).

– skomentował Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi w Santander Consumer Banku

Na trzeciej pozycji pod względem zaufania klientów, w badaniu Santander Consumer Banku, znalazły się tradycyjne przelewy bankowe. Za najbezpieczniejsze uznał je co ósmy badany (13%), głównie seniorzy i mieszkańcy miast do 50 tys. osób (w obu przypadkach po 19%). Spora część ankietowanych miała jednak problemy ze wskazaniem metody płatności zapewniającej jak największe bezpieczeństwo. Co dziewiąty respondent stwierdził, że nie potrafi się wypowiedzieć na ten temat (11%).

Polacy niechętnie korzystają z pay-by-linków

Badanie Santander Consumer Banku wykazało również, że Polacy niechętnie korzystają z tzw. pay-by-linków, czyli szybkich przelewów elektronicznych podczas zakupów w sklepach internetowych. Aż 51% ankietowanych stwierdziło, że ich nie używa. W tej grupie najwięcej jest mężczyzn (57% w porównaniu do 46% kobiet) oraz 50- i 60-latków (odpowiednio 55% i 64%). Co więcej, tylko 7% ankietowanych uważa pay-by-linki za najbezpieczniejszą metodę płatności.

Może to oznaczać, że klienci mają obawy przed przekierowaniem ze strony sklepu do operatora płatności, a następnie do swojej bankowości internetowej, zapewne martwiąc się, że w tym procesie może dojść do wycieku danych. Jest to jednak błędne myślenie, ponieważ pay-by-linki od dawna zaliczane są do jednej z najbezpieczniejszych metod płatności m.in. ze względu na fakt, że informacje o elektronicznych przelewach są zaszyfrowane, a dane do nich są wypełniane automatycznie i ich edycja jest zablokowana, co blokuje cyberprzestępcom możliwość ich podmiany.

– dodał Patryk Perliński z Santander Consumer Banku

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2022 roku. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1001 dorosłych Polaków.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Santander Consumer Bank