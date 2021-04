Bank Pekao kupił 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności, operatora systemu Tpay

31 marca bank Pekao sfinalizował transakcję zakupu 38,33% akcji spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., operatora systemu Tpay. Pekao zaoferuje swoim klientom biznesowym w pełni kompleksową ofertę akceptacji płatności, uzupełnioną o produkty dla dynamicznie rosnącego sektora sprzedaży internetowej.

W grudniu 2020 roku Bank Pekao podpisał przedwstępną umowę nabycia pakietu 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności, operatora płatności Tpay. Finalizacja transakcji była uzależniona od braku sprzeciwu KNF co do nabycia przez Pekao akcji Tpay. Po jego uzyskaniu, 31 marca tego roku strony zawarły umowę przyrzeczoną. Połączenie doświadczenia i zakresu oferowanych usług obu instytucji zaowocuje udostępnieniu klientom narzędzi i produktów potrzebnych do rozwoju biznesu online.

Pekao ma doświadczenie w obszarze akceptacji płatności kartami i konsekwentnie wzbogaca ofertę o innowacyjne rozwiązania digital i mobile oraz obsługuje około 270 tysięcy klientów firmowych w segmencie mikroprzedsiębiorstw, SME i klientów korporacyjnych. Poprzez współpracę z Tpay, bank będzie mógł wykorzystać potencjał wzrostowy sektora e-commerce, wzbogacając swoją ofertę akceptacji o płatności online tak, aby umożliwić w jednym miejscu szeroką ofertę, zawierającą bramkę płatniczą online, terminale płatnicze i usługi bankowe.

Bank Pekao wraz z przedstawieniem nowej strategii na lata 2021-24 rozpoczyna kolejny etap wzrostu, który będzie determinować działalność banku. Chcemy umocnić swoją obecność na rynku e-commerce, dlatego udostępnimy płatności odroczone oraz uruchomimy ofertę pożyczek gotówkowych dla klientów realizujących zakupy online. Zaoferujemy też usługi dla e-sklepów i platform online, umożliwiające sprzedaż na raty. Wraz z operatorem systemu Tpay wdrożymy bramkę płatniczą dla klientów e-commerce. Strategiczne partnerstwo Pekao i Tpay jest pierwszą współpracą tego typu w historii polskiego rynku. Z naszymi partnerami chcemy wyznaczać kierunek dalszego rozwoju płatności cyfrowych.

– powiedział Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

Nawiązana bezprecedensowa na polskim rynku współpraca to połączenie doświadczenia i wiedzy banku, który jest częścią największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej, z doświadczeniem w obszarze e-commerce jednego z wiodących fintechów w Polsce. Bardzo mnie cieszy, że zapewnimy klientom długoterminowe wsparcie stabilnego i zaufanego partnera. Dzięki tej współpracy wprowadzimy kolejne zaawansowane i kompleksowe rozwiązania płatnicze. Zapewnią one wysokiej jakości usługi w obszarze akceptacji płatności i wyjdą naprzeciw aktualnym potrzebom partnerów biznesowych oraz klientów końcowych.

– powiedział Paweł Działak, prezes i współzałożyciel Tpay

Umowa dotyczy zakupu przez Pekao strategicznego pakietu 38,33% akcji KIP. Podpisane partnerstwo umożliwia bankowi wejście na rynek e-commerce jeszcze w tym roku. Doradcami Pekao w procesie zakupu akcji KIP byli: Rymarz-Zdort (doradztwo prawne), Deloitte (podatkowe i finansowe due diligence) i PwC Polska (doradztwo transakcyjne).

Działalność Pekao w obszarze e-commerce będzie obejmować oferowanie usługi płatności dotychczasowym i nowym klientom biznesowym banku, cross-selling usług acquiringu w zakresie terminali płatniczych, a także ofertę płatności odroczonych i pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych, realizujących płatności online oraz ofertę usług bankowych dla dotychczasowych i nowych klientów Tpay. Partnerstwo, wsparte zaawansowaną technologią i dostępem do zintegrowanych kanałów płatności Tpay oraz do innowacyjnych rozwiązań w kategorii mobile i digital Pekao, pozwoli na zbudowanie ekosystemu usług płatniczo-finansowych.

