Atak na pieniądze Polaków. Zagrożeni klienci największych banków

CSIRT KNF ostrzega przed oszustwem, które wymierzone jest w klientów kilku znanych banków. Wystarczy chwila nieuwagi, aby stracić pieniądze.

Zespół CSIRT KNF co jakiś czas ostrzega przed nowymi rodzajami oszustw. Tym razem cyberprzestępcy nie wykazali się szczególną oryginalnością, co nie zmienia faktu, że ich metody często okazują się skuteczne. Tym razem na cel wzięli klientów kilku popularnych banków, w tym PKO BP, Pekao, ING, Santander oraz BNP Paribas.

Fałszywe witryny banków

CSIRT KNF ostrzega przed kilkoma fałszywymi witrynami banków, które wykorzystywane są w różnego rodzaju oszustwach i atakach. Wszystkie one na pierwszy rzut oka wyglądają, jak prawdziwe strony, ale w rzeczywistości mają za zadanie wyłudzić nasze dane. Jeśli się to uda, to łatwo można stracić pieniądze, a czasem nawet oszczędności całego życia.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zwrócili uwagę przede wszystkim na 5 adresów URL, które mogą wydawać się prawdziwe, ale tak naprawdę są oszustwem. To między innymi:

bnpparibasn.eu

pekao-24.com

santanderpl.com

ingbank-pl.com

pkobp.co

Strony internetowe tworzone przez cyberprzestępców bardzo często przypominają te oryginalne. W ramach naszej serii prezentujemy kolejne przykłady fałszywych domen wykorzystywanych w atakach na klientów bankowości elektronicznej. Bądźcie czujni i pamiętajcie, aby dokładnie… pic.twitter.com/Jx9n1cVsH9 — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) April 30, 2024

Wszystkie powyższe witryny są fałszywe. Dlatego zwracajcie dokładnie uwagę, na jakie adresy przekierowują Was różnego rodzaju linki czy nawet reklamy w Google. Naprawdę wystarczy chwila nieuwagi, aby mieć spore nieprzyjemności.

Zobacz: Unia przytnie ludziom gotówkę. Polaków to także dotyczy

Zobacz: Polacy zaczynają dostawać takie wezwania. Opornym grożą kary

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CSIRT KNF