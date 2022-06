Revolut będzie konkurował z PKO BP i fintechami. Już startuje w nowością

Revolut wprowadza nową usługę płatności odroczonych w modelu BNPL. Ten segment usług zdobywa coraz większą popularność, a poza fintechami do gry wchodzi tu także PKO BP, z którym Revolut będzie wkrótce konkurował.

Revolut ogłosił, że wkracza na europejski rynek płatności odroczonych z nową usługą ratalną pod nazwą Pay Later.

Dostęp do płatności odroczonych Pay Later otrzymali już pierwsi klienci w Irlandii, a wkrótce usługa stopniowo będzie docierać do 1,9 miliona dorosłych klientów firmy w tym kraju. A co z Polską, która zawsze była wśród pierwszych z wdrożeniami Revoluta? U nas Pay Later może pojawić się jeszcze w tym roku, a w kolejnych miesiącach fintech będzie nad tym pracował.

Jak nowość przedstawia się w Irlandii? Uprawnieni klienci mogą skorzystać z rat Pay Later przy zakupach do maksymalnej kwoty 499 euro opłaconych kartą Revolut, zarówno fizyczną, jak i wirtualną ze zmiennym numerem.

Klienci mogą rozłożyć dowolny wydatek zakupowy na trzy miesięczne raty, pierwsza rata jest opłacana z góry, w momencie płatności, a kolejne w drugim i w trzecim miesiącu. Opłata w wysokości 1,65% za każdy rozłożony na raty wydatek jest uiszczana przy okazji zwrotu drugiej i trzeciej raty.

Po przyznaniu dostępu do usługi Pay Later klienci mogą aktywować ją w dowolnym momencie, jednym kliknięciem w aplikacji, przed dokonaniem płatności za wybrane zakupy. Następnie, mogą obserwować status płatności i spłaty w sekcji Karty, lub w sekcji Pay Later. Raty Pay Later można spłacić wcześniej, bez dodatkowych opłat.

Z rat Pay Later można skorzystać u dowolnego usługodawcy, który akceptuje płatności Revolut w sklepie stacjonarnym lub online. Sprzedawca nie musi podpisywać z Revolutem żadnej umowy, a fintech nie obarcza sklepu żadną opłatą z tytułu transakcji Pay Later.

Revolut bada zdolność zakupową klientów, łącząc się z kontem klienta poprzez otwartą bankowość. W ten sposób firma ocenia zdolność kredytową i zakupową klienta oraz decyduje o przyznaniu dostępu do usługi Pay Later. Obecnie, najwyższy dostępny limit kredytowy wynosi 499 euro, ale każdy klient otrzyma (lub nie) indywidualny limit w drodze oceny zdolności kredytowej.

Płatności odroczone w modelu BNPL (ang. buy now, pay later, czyli „kup teraz, zapłać później”) zdobywają coraz większą popularność także w Polsce. Działającymi na naszym rynku graczami są Twisto, PayPo, a także Allegro Pay, ale jesienią swoją usługę tego typu - „Spłać później” – zaprezentuje prawdziwy gigant – PKO BP. Obecnie w banku trwają już testy tego rozwiązania.

