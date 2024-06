mBank oddaje pieniądze za wypłatę z bankomatów

mBank zwróci pieniądze swoim klientom, którzy ponieśli niespodziewane koszty w wyniku protestu sieci bankomatów Euronet. Bank postawił na przejrzystą komunikację i bierze odpowiedzialność za decyzję sieci, z którą długo współpracował.

W środę 18 czerwca, Euronet poinformował swoich klientów trudnościach związanych z wypłatą pieniędzy w bankomatach Euronet. Komunikat, który otrzymali użytkownicy aplikacji mobilnej poinformował, że Euronet bez wcześniejszej zapowiedzi ograniczył kwotę jednorazowej wypłaty z bankomatów ich sieci do 200 zł.

Uwaga, dziś w Euronecie wypłacisz jednorazowo tylko 200 zł - decyzja niezależna od mBanku

Komunikat mBank z 18 czerwca

Co ważne, od 3 kwietnia mBank wycofał bankomaty firmy Euronet z sieci bankomatów własnych i wprowadził opłatę za każdą wypłatę. Każda wypłata w Euronecie dla klienta mBanku wiąże się z opłatą - 5 zł.

mBank postanowił zwrócić pieniądze za wypłaty z bankomatów Euronet

mBank wziął na siebie odpowiedzialność za problemy spowodowane jednodniowym strajkiem Euronet i postanowił zwrócić koszty poniesione przez klientów, związane z wypłatami w bankomatach Euronet, dokonanymi 18 czerwca.

Wczoraj Euronet obniżył na jeden dzień limit jednorazowej wypłaty do 200 zł klientom wszystkich banków w Polsce. Dla wielu z Was wiązało się to z dodatkowymi kosztami. Ponieważ ani my, ani Wy nie mieliśmy wpływu na tę sytuację, postanowiliśmy, że oddamy wszystkie opłaty pobrane wczoraj za wypłaty gotówki w urządzeniach tej sieci. Zwrot będzie automatyczny, zaksięgujemy go na Waszych rachunkach najpóźniej do końca czerwca.

Komunikat mBank z 19 czerwca

Całą sytuację spowodował Euronet, który zdecydował o jednodniowym proteście, postulując o zmianę "obecnego systemu pobierania opłaty za transakcje krajowej wypłaty gotówki przez operatorów bankomatów od VISA, Mastercard i BLIK oraz dostosowania go do poziomu uwzględniającego realne koszty świadczenia tej usługi." Szczegóły na temat protestu Euronet znajdziesz w oddzielnym artykule.



Zobacz: mBank z nowościami w aplikacji. Oto, co musisz wiedzieć

Zobacz: PKO BP zwraca klientom pieniądze. Masz czas do 30 czerwca

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl | Lech Okoń

Źródło tekstu: mBank, Euronet | oprac. wł.