Płacisz za zakupy w ten sposób? Uważaj, jesteś na celowniku

Boże Narodzenie to czas, kiedy jesteśmy jeszcze bardziej niż normalnie narażeni na różne cyberataki. Jak co roku, oszuści mają nadzieję, że w ferworze przedświątecznych wydatków nie zauważysz jak po cichu używają danych z twojej karty kredytowej.

Wyciek danych 5 milionów kart kredytowych

Jak donosi Leakd, oszuści zgromadzili 5 TB zrzutów ekranu z danymi kart kredytowych. Cyberprzestępcy wyłudzili te dane poprzez fałszywe oferty typu "rozdajemy darmowe iPhone" lub "super przecenione prezenty świąteczne". Oferty tego typu zazwyczaj wymagają niewielkiej opłaty lub opłacenia subskrypcji, aby odblokować specjalny prezent. Do oferty często jest dodawany licznik czasu, aby ponaglić zastanawiającą się osobę i przyspieszyć jej decyzję.

Niestety, rzadko kiedy obiecane darmowe przedmioty docierają do konsumentów. Ale nie to jest najgorsze. Cyberprzestępcy podstępnie przechwytują dane kart bankowych i potem, bez żadnych przeszkód, mogą wyczyścić nasze konto do zera. A teraz, w okresie Bożego Narodzenia, mamy tak dużo wydatków, że trudniej nam wykryć transakcje, które dokonuje w naszym imieniu, ktoś inny.

Podejrzewasz, że ktoś użył twojej karty?

Jeśli obawiasz się, że ktoś użyje twojej karty, śledź na bieżąco wyciągi bankowe i dokładnie sprawdzaj wydatki na zakupy. Jeśli zauważysz, że ktoś użył twojej karty bez twojej wiedzy i pozwolenia, zadzwoń do banku, gdzie dostaniesz szczegółowe instrukcje, jak postąpić w tym konkretnym przypadku.

Źródło zdjęć: Krotnakro / Shutterstock.com

Źródło tekstu: makeofuse.com