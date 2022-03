PKO BP kokietuje kierowców. Zmiana już w środę

PKO BP dołącza do grona pośredników w systemie płatności za państwowe autostrady. Należność za e-bilety na płatnych odcinkach będzie można uregulować w aplikacji IKO. Usługa ruszy już za dwa dni, 9 marca.

PKO BP poinformował swoich klientów, że 9 marca zmienia regulamin usług, a powodem jest dodanie do aplikacji IKO e-biletów autostradowych – podaje serwis Cashless.pl. Tym samym PKO BP stanie się jednym z kilku już działających pośredników w systemie płatności za państwowe płatne odcinki, ale pierwszym bankiem.

Zobacz: PKO BP z kolejną nowością. Tym razem dla kierowców

Pierwsze zapowiedzi wdrożenia przez PKO BP tej usługi pojawiły się miesiąc temu i wygląda na to, że bank ostatecznie zakończył prace związane z jej integracją w aplikacji mobilnej IKO. Tak sugerują informacje przesłane do klientów, w których bank zapowiada wprowadzenie nowego regulaminu usług, co nastąpi 9 marca. Zmiana wiąże się właśnie z wprowadzeniem e-biletów.

PKO BP doda do swojej aplikacji mobilnej funkcję zakupu e-biletów na przejazdy państwowymi odcinkami autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica, zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

PKO BP będzie pierwszym bankiem, który zintegruje płatności za przejazdy państwowymi odcinkami, chociaż podobna usługa w PKO została wprowadzona już wcześniej. Użytkownicy IKO mogą opłacać przejazdy autostradami A1 oraz A4 na odcinku Katowice — Kraków. Z tej funkcji apki mogą korzystać kierowcy poruszający się samochodami osobowymi o wadze do 3,5 ton.

Przejazdy za państwowe odcinki autostrad dostępne są też w innych usługach. Możliwość taką daje rządowa aplikacja e-TOLL PL Bilet, a także strona etoll.gov.pl. Rozwiązanie to dostępne jest również w aplikacjach Autopay, mPay, SkyCash, Spark oraz orlenowskich Orlen Pay i mFlota. Na stacjach paliw można też kupić tradycyjne bilety na przejazdy.

Zobacz: W aplikacji mPay opłacisz już przejazd autostradą A4. Wkrótce też A1

Zobacz: Płatności za autostrady w aplikacjach Orlenu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Cashless.pl