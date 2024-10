mBank z awarią. Pieniądze "wyparowały" z kont klientów

Ostatnie godziny to nie był najlepszy czas dla wielu klientów mBanku. Większość z nich zgłaszała problemy ze znikającymi pieniędzmi oraz podwójnym księgowaniu płatności za pomocą kart.

Awaria w mBanku

Większość klientów mBanku miało nietęgą minę po zajrzeniu do historii płatności. Tam się działy dosłownie cuda. Podwójne księgowanie płatności spowodowało, że od razu sięgnęli po telefon na infolinię. Złożenie reklamacji i dodzwonienie się na infolinię momentami graniczyło z niemożliwością. Przez infolinię oraz media społecznościowe przetoczyła się fala skarg od niezadowolonych klientów. Tymczasem, mBank uspokaja - to tylko awaria. Po tym jak w sieci pojawiły się informacje na temat dziwnych rzeczy, które dzieją się na kontach klientów, wiadomo było że to wina jakiegoś błędu. Zawsze trochę uspokaja fakt, kiedy dowiadujemy się, że nasze przypadki nie są jakieś odosobnione.

Na Facebooku mBank poinformował, że to tylko awaria.

Dla wielu klientów tego typu awarie są powodem do zmartwień, zwłaszcza w momencie, kiedy nie mogą oni dokonać płatności lub zakupić biletu w komunikacji miejskiej.

To już nie pierwsza tego typu awaria w tym banku. Już jakiś czas pisaliśmy o tym, jak klientowi zaczęły uciekać pieniądze z konta lub po tym, jak na kontach zaobserwowano zdublowane transakcje.

mBank z poważnym zadaniem

mBank musi zmierzyć się z poważnym zadaniem - przywrócić zaufanie swoich klientów. A wymagania klientów są dość łatwe do przewidzenia - łatwiejsza komunikacja i szybsze działania naprawcze.

