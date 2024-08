Bankomat wciągnie kartę, a pieniądze znikną. To nie awaria

Bankomat to obiekt pożądania wielu oszustów. Zwłaszcza w wakacje nasilają się tego typu działania. Trik z papierkiem i naklejką zbiera żniwa, jak co roku.

Kradzież pieniędzy z konta

Wakacje to ten specyficzny czas, kiedy obserwujemy prawdziwy pokaz kreatywności złodziei. Turyści, chcący wybrać gotówkę z bankomatów to niezwykle łakomy kąsek. A gdzie jest miejsce, w którym najlepiej przypuścić atak na niczego nie spodziewającego się człowieka, pragnącego wybrać gotówkę? Oczywiście, że bankomat. Złodzieje znaleźli już wiele sposobów na ogołocenie naszego konta z pieniędzy. Im więcej schematów działania znamy, tym lepiej dla nas. Najczęściej dzieje się tak, że karta zostaje wciągnięta i bankomat już jej nie oddaje. To niekoniecznie awaria bankomatu, bywa że to celowe działanie oszustów. Aby do tego doprowadzić, blokują oni maszynę za pomocą papierka.

Triki z wciągniętą kartą i naklejką

Jeśli bankomat "połknie ci" kartę, to wcale nie musi być awaria. Może to równie dobrze być starannie przygotowane oszustwo. Komenda Powiatowa Policji w Będzinie ma na swojej stronie cały wykaz metod, stosowanych przez oszustów w przypadku bankomatów. Metoda z wciągnięciem karty, to prosty trik, którego oszuści dokonują za pomocą papierka, blokującego otwór na kartę. "Moda" ta przyszła do nas z Francji i jest to jeden z najtańszych i najbanalniejszych trików. Stąd też, nadal często stosowany. Przypomnimy, głośną sprawę, kiedy pewien Francuz okazał się rekordzistą i stracił w ten sposób równowartość blisko 47 tysięcy złotych.

Oszuści są w stanie zablokować kartę tak, aby utknęła w maszynie na dobre. Ale to nie koniec, wcześniej umieszczają na bankomacie naklejkę z fałszywymi danymi do serwisu. Liczą na to, że spanikowany klient szybko zadzwoni po pomoc i w efekcie połączy się ze złodziejem. I tak się niestety dzieje, w większości tego typu przypadków.

Fałszywy serwisant prosi poszkodowanego o komplet danych osobowych oraz dane karty. Na koniec pada obietnica, że karta zostanie zwrócona do klienta w przeciągu określonego czasu i powinien on czekać na list.

Jak uniknąć tego typu oszustwa?

Jedynie co nas uratuje, to kontakt z bankiem, zamiast telefonu do serwisu, obsługującego bankomat. Należy natychmiast zablokować kartę. Złodziej, nawet jak ją wyciągnie to niewiele będzie mógł z nią zrobić. Numer do banku najlepiej znaleźć na oficjalnej stronie lub w aplikacji. Pamiętajmy także, że serwisanci techniczni nigdy nie proszą o dane osobowe i PIN do karty przez telefon.

Zobacz: Sposób na bankomat. Włóż zwykły papier, wyjmij gotówkę

Zobacz: Wysadzał bankomaty w Niemczech. Wrócił do Polski i zrobił to samo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mikael Damkier / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Komenda Powiatowa Policji w Będzinie, Biznes Info