iPhone zmienia się w terminal płatniczy. Tap to Pay już w Polsce

Jak działa Tap to Pay na iPhonie?

Funkcja Tap to Pay umożliwia sprzedawcom przyjmowanie płatności zbliżeniowych za pomocą kompatybilnej aplikacji iPhone’a Xs lub nowszego , z najnowszą wersją systemu iOS. Klienci mogą płacić zbliżeniowo kartami kredytowymi i debetowymi, Apple Pay oraz innymi cyfrowymi portfelami, przykładając je do iPhone’a sprzedawcy. Technologia NFC zapewnia szybkie i bezpieczne realizowanie płatności, eliminując potrzebę korzystania z tradycyjnych terminali.

Współpraca Apple z partnerami płatniczymi

Bezpieczeństwo i prywatność na najwyższym poziomie

Apple kładzie ogromny nacisk na ochronę danych użytkowników, dlatego funkcja Tap to Pay wykorzystuje te same technologie zabezpieczeń co Apple Pay. Transakcje są szyfrowane i przetwarzane przy użyciu mikroukładu Secure Element, co ma zagwarantować, że dane klientów pozostaną poufne. Apple nie gromadzi informacji o kupujących ani o tym, co zostało zakupione.