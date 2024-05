Tam kodu BLIK lepiej nie podawaj. Wyczyszczą ci konto

W polskiej sieci pojawiło się nowe zagrożenie, które wycelowane jest w użytkowników BLIKa. Oszuści kuszą atrakcyjnymi bonusami pieniężnymi.

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego, znany szerzej jako CSIRT KNF, zwraca uwagę Polaków na nowe zagrożenie w sieci. Skierowane jest ono do osób korzystających z płatności BLIK, a głównym wektorem ataku są media społecznościowe.

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze

Na platformach takich jak Facebook zaczynają się pojawiać reklamy i posty sponsorowane, które informują o możliwości otrzymania bonusu pieniężnego. W rzeczywistości prowadzą one na fałszywe strony, gdzie cyberprzestępcy proszą o podanie kodu BLIK i jego weryfikację.

Oszuści korzystają na popularności trwającej obecnie loterii BLIKOmania, a sama reklama na pierwszy rzut oka wygląda dobrze. Dopiero szczegóły (czcionka, rozmiar logo) zdradzają, że mamy do czynienia z fałszywką. Sam adres też budzi wątpliwości, bo przenoszeni jesteśmy na domenę "nagrodablik.com".

⚠️ Uwaga! Cyberprzestępcy zamieszczają reklamy w mediach społecznościowych, w których oferują możliwość otrzymania bonusu pieniężnego i podszywają się pod @BLIKmobile 🕵️‍♂️.



Reklamy prowadzą na fałszywe strony, na których oszuści wymagają podania kodu #BLIK 🔓.



Jeżeli… pic.twitter.com/kJFW8ZTOLS — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) May 6, 2024

Strona obiecuje do 50% bonusu dla transakcji, maksymalnie do 2000 złotych, co ma urzeczywistnić "promocję". W rezultacie użytkownik żadnych pieniędzy nie dostaje, a tylko zasila konto oszustów.

Zobacz: Bank Millennium z nowością. Wielu skorzysta, choć pewnie nieświadomie

Zobacz: Tak wygląda najlepszy Radeon. To nowy model XFX

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: CSIRT KNF, WDnet Creation / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CSIRT KNF, oprac. własne