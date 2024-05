Polacy znów nabijani w butelkę, chodzi o klientów dużego banku

Przestępcy przygotowali szkodliwą stronę, która podszywa się pod Bank Millennium – alarmuje CSIRT KNF.

Fałszywe inwestycje to schemat doskonale znany, ale niestety wciąż zabójczo skuteczny, o czym świadczą pojawiające się jak grzyby po deszczu, kolejne wersje tego oszustwa. Tym razem, jak donosi CSIRT KNF, napastnicy wykorzystują wizerunek Banku Millennium.

Na fałszywej stronie, która jest promowana za pośrednictwem reklam w mediach społecznościowych, wykorzystują wizerunek instytucji do kuszenia rzekomym pomnażaniem dochodów.

Witryna zawiera kilka materiałów wideo i jednoznaczne opisy, które zachęcają do pozostawienia danych kontaktowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. Rzecz jasna, gdy tylko to zrobicie, odezwie się konsultant udający brokera i zacznie namawiać na przekazanie mu określonej sumy pieniędzy.

Uwaga na fałszywe inwestycje!



Cyberprzestępcy przygotowali niebezpieczną stronę podszywającą się pod @BankMillennium, na której zachęcają użytkowników do zainwestowania swoich oszczędności oraz dokonania rejestracji.



Pozyskane przez oszustów dane pozwalają im na nawiązanie… pic.twitter.com/jAfsZzIRKN — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) May 9, 2024

Bez względu na to, co obieca w zamian, nie dajcie się zwieść. To podręcznikowy schemat fałszywej inwestycji. Broker lada moment przepadnie, a wraz z nim znikną wasze pieniądze. Powiedzmy też jasno: Millennium nie ma z tym nic wspólnego.

Redakcja przypomina, że inwestycje w instrumenty finansowe co do zasady nie są nielegalne, ale wiążą się z dużym ryzykiem. Każdy broker, który obiecuje zyski gwarantowane, po prostu mija się z prawdą. Tak więc już sama ta deklaracja powinna wzbudzać podejrzliwość.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock / im_coco

Źródło tekstu: Twitter (CSIRT KNF), oprac. własne