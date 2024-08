Dziwne przelewy wpłynęły na jej konto. 35-latka z 19 zarzutami

35-letnia mieszkanka gminy Żerków wykazała się niezwykłą pomysłowością i zdolnością planowania. Skrupulatnie obmyśliła plan i wcieliła go odważnie w życie. Kobieta wyłudzała zapomogi na dane osób, do których miała dostęp z racji wykonywanego zawodu.

Kobieta, mając dostęp do dokumentacji osób korzystających z pomocy socjalnej, wykorzystała ich dane do sporządzania fikcyjnych wniosków o różnego rodzaju zapomogi. Następnie podrabiała podpisy osób, których dane widniały na takim dokumencie. Po przyznaniu pieniędzy, wpływały one na jej konto.