Od razu włącz to w PKO BP. Kto nie skorzysta, ten kusi los

Bank PKO BP wprowadził kilka zmian. Lepiej z nich skorzystaj.

PKO Bank Polski poinformował klientów o możliwości włączenia dodatkowego zabezpieczenia logowania do bankowości internetowej iPKO. Zalecamy, by skorzystać z tej możliwości. Nie jest to duże utrudnienie, a może okazać się tym, co zatrzyma przestępców przed wyczyszczeniem ci konta.

Z dodatkowego zabezpieczenia mogą skorzystać wszyscy pełnoletni klienci banku, korzystający z serwisu iPKO.

Jak działa nowe zabezpieczenie w PKO BP?

Nowe zabezpieczenie logowania do iPKO nie będzie dla Ciebie żadnym utrudnieniem. Potraktuj to raczej jako kolejny sposób sprawdzenia, czy to na pewno Ty logujesz się do iPKO. Bankowość internetowa będzie bowiem sprawdzać urządzenie, z którego chcesz skorzystać z serwisu transakcyjnego oraz sposób korzystania z niego. Pod uwagę mogą być brane takie parametry jak tempo pisania na klawiaturze, sposób używania myszy czy ekranu dotykowego. Są to bowiem cechy indywidualne, zupełnie jak charakter pisma, widoczny na papierowych dokumentach.

Mechanizmy są dostępne na komputerach, tabletach i smartfonach. Możesz dodać maksymalnie 10 urządzeń, z których korzystasz na co dzień, do zaufanych. iPKO może poprosić o dodanie kolejnego urządzenia do zaufanych w kilku sytuacjach, na przykład, jeśli wyczyścisz pliki cookie w przeglądarce, korzystasz z trybu incognito lub rozszerzeń przeglądarki, blokujących pliki cookie (AdBlock, Ghostery itp). Kolejne przykłady to częsta zmiana adresu IP urządzenia (na przykład, jeśli często podróżujesz) bądź jeśli korzystasz z usługi VPN.

Ze względów bezpieczeństwa raz na 90 dni możesz otrzymać dodatkową prośbę o kod z innego narzędzia autoryzacji, z którego korzystasz (na przykład ze zdrapki).

Kolejny „klucz” do iPKO. Jak włączyć?

Podczas logowania do iPKO otrzymasz komunikat o możliwości włączenia dodatkowych zabezpieczeń. Wtedy wystarczy, że wyrazisz zgodę na sprawdzanie opisanych wyżej danych.

Wdrożenie tego systemu jest niezależne od dwuetapowego logowania do serwisu iPKO, które – mam nadzieję – masz już włączone. Jego możliwość jest wynikiem wejścia w życie przepisów PSD2 (Payment Services Directive 2 obowiązująca w Europejskim Obszarze Gospodarczym) i SCA (Strong Customer Authenticationtzw, czyli obowiązku stosowania silnego uwierzytelnienia).

