Tak już nie zapłacisz w Apple Pay. Będzie coś nowego

Firma Apple ogłosiła zamiar wycofania się z popularnej, głównie w Stanach Zjednoczonych, opcji "kup teraz, zapłać później". Jednocześnie, gigant technologiczny zapowiedział stworzenie własnego rozwiązania tego typu.

Jak zapowiada firma, użytkownicy Apple jeszcze w tym roku, uzyskają dostęp do szerokiej oferty pożyczkowo-kredytowej w systemie Apple Pay.

- zapowiada oficjalny komunikat firmy.

