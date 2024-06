mBank z nową funkcją aplikacji. Dostałeś choć nie czekałeś

50 tys. mBanku może już korzystać z nowej funkcji aplikacji mobilnej. Zrobimy w niej zakupy bez wychodzenia z aplikacji. To efekt strategicznej współpracy mBanku i platformy Morele.

50 tys. klientów teraz, wszyscy przed końcem roku

Od dziś, 50 tys. klientów mBanku może robić zakupy na platformie Morele bezpośrednio w aplikacji mobilnej banku. Nowe oferty dostępne są w zakładce "Usługi". Do końca roku wszyscy użytkownicy mBanku będą mogli korzystać z tej funkcji.

Nie jest to debiut mBanku w e-commerce, lecz kolejny etap strategii banku na lata 2021-2025. Współpraca z platformą zakupową Morele jest kluczowym elementem tej strategii. Według firmy Inquiry, do 2027 roku udział platform zakupowych w całkowitej sprzedaży e-commerce w Polsce wzrośnie do 60%.

mBank dostrzega zarówno potencjał rynkowy, jak i własny. W 2023 roku klienci banku dokonali 240 milionów transakcji w e-sklepach, wydając blisko 27 miliardów złotych. Średni wiek klienta mBanku wynosi 37 lat, a klienci banku to często tzw. „heavy userzy” e-zakupów, otwarci na innowacje.

Projekt mOkazje zakupy umożliwia klientom mBanku łatwiejsze zakupy w internecie bezpośrednio z aplikacji bankowej. Zarówno zakup, jak i płatność odbywają się bez wychodzenia z aplikacji.

Początkowo będą to gorące okazje

W pierwszej fazie, która już się rozpoczęła, bank codziennie oferuje blisko 50 tysiącom klientów możliwość zakupu jednego produktu w atrakcyjnej cenie. Baza klientów oraz asortyment będą stopniowo rozszerzane. Ostatecznie, do końca czwartego kwartału 2024 roku, z mOkazji zakupy będą mogli korzystać wszyscy klienci indywidualni, wybierając spośród kilku milionów ofert.

Na start oferty dostępne są wyłącznie dla klientów indywidualnych, w przyszłości mBank planuje także zaprosić do współpracy swoich klientów firmowych.

Źródło zdjęć: Lech Okoń - Telepolis.pl

Źródło tekstu: mBank, oprac. wł