Dodaj do portfela w telefonie. Szkodę zgłosisz bez kombinowania

Jak wygodnie przechowywać polisę ubezpieczeniową? Możesz trzymać na smartfonie swoje dokumenty, ale jest znacznie lepszy sposób.

Comperia Ubezpieczenia wprowadzi możliwość zapisania polisy w cyfrowym portfelu. To oznacza, że polisa będzie łatwo dostępna w tym samym miejscu, co karty płatnicze czy bilety. Na Androidzie będzie można dodać polisę ubezpieczeniową do Google Wallet, na iOS zaś do Apple Wallet.

Polisa w portfelu na smartfonie

Nowość będzie wprowadzana od połowy marca 2024 roku. Wdrożenie będzie stopniowe. Na początku do cyfrowego portfela dodamy polisy wystawione przez agentów ubezpieczeniowych w systemie Comperia Agent. Docelowo oczywiście będzie można dodać wszystkie polisy Comperia Ubezpieczenia, także wykupione za pośrednictwem porównywarki compero.pl, należącej do grupy Comperia.

Z perspektywy klienta polisa będzie zachowywać się jak bilet czy karta lojalnościowa z możliwością dodania do portfela. Po podpisaniu umowy razem z dokumentami wysłanymi e-mailem klient otrzyma odnośnik, umożliwiający dodanie polisy do Google Wallet i Apple Wallet. To da każdemu łatwy dostęp do informacji o polisie, jak numer i okres obowiązywania. Co ważne, będzie tu również numer telefonu ubezpieczyciela, pod którym należy zgłosić szkodę. Przy okazji aplikacja portfela będzie mogła wysłać powiadomienie o tym, że zbliża się koniec ważności polisy.

Źródło zdjęć: Robert Kneschke, mundissima / Shutterstock

Źródło tekstu: Cashless, Comperia