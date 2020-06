Aplikacja Banku Millenium pozwala potwierdzić dochód za pomocą logowania do innego banku

Potwierdzenie dochodu podczas wnioskowania o pożyczkę gotówkową z wykorzystaniem logowania do innego banku jest już dostępne w aplikacji Banku Millennium.

– Nieco ponad dwa tygodnie temu, jako pierwszy bank na rynku, wprowadziliśmy tę usługę równolegle w trzech kanałach – w bankowości internetowej, oddziałach i TeleMillennium. Teraz można z niej skorzystać także w aplikacji mobilnej.

– powiedział Antonio Pinto, członek zarządu Banku Millennium

Klienci, którzy wnioskują o pożyczkę w modelu dochodowym, mogą skorzystać z alternatywnego, względem wyciągu z konta, sposobu potwierdzenia wpływu wynagrodzenia na rachunek. Wystarczy, że pobiorą historię transakcji logując się na konto, na które wpływa ich wynagrodzenie w innym banku, za pośrednictwem Millenetu lub aplikacji mobilnej. Usługa jest dostępna dla tych klientów, od których wymagany jest tylko jeden dokument potwierdzający dochód. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, proces jest w pełni automatyczny.

Usługa proponowana przez Bank Millennium jest omnikanałowa. Oznacza to, że jest dostępna zarówno w bankowości elektronicznej, systemie Millenet oraz aplikacji mobilnej, jak i z poziomu placówki i TeleMillennium. W takim przypadku wniosek wprowadzany jest przez doradcę klienta, a gdy dochodzi do konieczności potwierdzenia dochodu, klient przechodzi przez proces w Millenecie lub aplikacji mobilnej, samodzielnie logując się do innego banku i wskazując konto, na które wpływa jego wynagrodzenie. Podpisanie umowy również jest realizowane w Millenecie lub aplikacji, choć klient ma także możliwość podpisania jej w placówce.

Obecnie potwierdzanie dochodu jest możliwe z kont w trzech bankach: Alior Banku, ING oraz mBanku. Usługa jest jednak stale rozwijana, a lista banków będzie się systematycznie wydłużać. Opcja jest dostępna w najnowszej wersji aplikacji mobilnej Banku Millennium.

