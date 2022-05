Orange Smartbox Wi-Fi 6. Łatwe usuwanie „białych plam” z mieszkania

Ty też na pewno masz takie miejsce w domu, w którym zasięg Wi-Fi z Twojego Funboxa niedomaga. Orange ma urządzenie, które zlikwiduje ten problem. To Smartbox Wi-Fi 6, który możesz zamówić w dowolnym momencie trwania umowy.

Z Wi-Fi w domu nie ma żartów. Wystarczy siatka zbrojeń w ścianie, by już nie dało się spokojnie pograć w pokoju, w którym nie stoi router – tak jest właśnie u mnie. Dlatego, mimo że mieszkanie należy do tych „przytulnych”, Smartbox Wi-Fi 6 od Orange powitałam z otwartymi ramionami.

Orange Smartbox Wi-Fi 6. Co to jest?

Orange Smartbox Wi-Fi 6 to nieduże urządzenie, poszerzające zasięg sieci Wi-Fi. To dodatkowy punkt dostępowy, który będzie współpracował z Funboxem 6, Funboxem 3.0 i Funboxem 2.0 i może znacznie poprawić subiektywny odbiór Wi-Fi w domu. Kolejny punkt dostępowy w nowym miejscu to kolejna strefa zasięgu i lepsze rozłożenie ruchu (nie wszystkie urządzenia jednocześnie będą połączone z Funboxem). Możesz o nim pomyśleć jak o przedłużaczu do Wi-Fi. Fachowo takie urządzenie nazywa się repeaterem. O ile jednak dobranie repeatera do domowej sieci może byś zadaniem trudnym, tu mamy gwarancję prostej konfiguracji i bezproblemowego działania z Funboxami.

Ponadto tryb repeatera nie jest jedynym zastosowaniem Smartboxa Wi-Fi 6 – może to być także dodatkowy punkt dostępowy połączony kablem (ekstender). Plusem jest brak ograniczenia prędkości przez łącze radiowe, a minusem… oczywiście kabel przez pół mieszkania. Reszta działa identycznie i z punktu widzenia domowników dwa urządzenia również tworzą jedną sieć Wi-Fi.

Funbox 6 lub Funbox 3.0 i Smartbox Wi-Fi 6 z punktu widzenia użytkownika będą działać jak jedna sieć bezprzewodowa. Same mogą automatycznie wybrać najmniej zatłoczony kanał radiowy do komunikacji i nie musi to być ten sam kanał dla obu urządzeń. Z punktu widzenia użytkownika w domu jest jedna sieć Wi-Fi. Nie trzeba nic robić, by przełączyć się na lepszy punkt dostępowy – wszystko dzieje się automatycznie. Co więcej, przyłączenie się jest niezauważalne podczas grania, oglądania czegoś czy ściągania plików. Ten mechanizm zawiódł mnie tylko raz (gdy urządzenia uparły się, że lepiej trzymać telefon na Wi-Fi 6 ze Smartbox Wi-Fi 6 niż przejść na Wi-Fi 5 Funboxa 3.0).

Fizycznie Orange Smartbox Wi-Fi 6 to niepozorne urządzenie z dwoma światełkami i dwoma gniazdkami ethernetowymi. Można postawić je na półce i zasłonić zdjęciem lub rysunkiem (ma do tego specjalne miejsce) albo spiąć na stałe z zasilaczem i umieścić w gniazdka na stałe, na przykład w przedpokoju. Przy tym wzornictwo Smartboxa Wi-Fi 6 doskonale pasuje do Funboxa 6. Nie ma żadnych błyszczących powierzchni, ozdób, kolorowych pasków i zbędnych LED-ów.W środku znajdują się 4 anteny pracujące w trybie MU-MIMO 4x4 w częstotliwości 5 GHz oraz 2 anteny pracujące w trybie MIMO 2x2 w częstotliwości 2,4 GHz. Nie zabrakło obsługi Wi-Fi 6. Transmisję można szyfrować metodą WPA2 i nowszą WPA3.

Konfiguracja lepszego Wi-Fi w domu

Poszerzanie zasięgu Wi-Fi to główne zastosowanie Smartboxa Wi-Fi 6 i na nim zamierzam się skupić. By urządzenia Orange działały prawidłowo, muszą być w odpowiedniej odległości od siebie. Przygotuj się więc na przejście się po mieszkaniu. Trzeba będzie znaleźć strefę styku zasięgu Funboxa i Smartbox Wi-Fi 6.

Najpierw jednak trzeba połączyć oba urządzenia i skopiować na Smartbox Wi-Fi 6 ustawienia sieci bezprzewodowej z Funboxa. W tym celu trzeba podłączyć nowe urządzenie do prądu i gdy będzie gotowe do pracy, nacisnąć przycisk WPS na na nim i na Funboxie. Gdy się połączą, ustawienia Wi- Fi zostaną skopiowane na Smartbox Wi-Fi 6. Ten proces zajmie około 3 minut – Smartbox Wi-Fi 6 dość wolno szykuje się do pracy.

Kolejny krok to znalezienie miejsca na Smartbox Wi-Fi 6. To proste – wystarczy, że pójdziesz w kierunku miejsca, gdzie masz problemy z zasięgiem i co jakiś czas będziesz włączać Smartbox Wi-Fi 6 (ja poszłam na łatwiznę i używałam przedłużacza). Gdy urządzenie uzna, że dane miejsce jest odpowiednie, da znać lampkami (dwie pomarańczowe). Możesz przystąpić do zamontowania go na ścianie, znalezienia mu miejsca na półce itp.

W tej sytuacji warto sięgnąć po aplikację Orange Mój Funbox, w której znajduje się szczegółowa instrukcja. Smartbox Wi-Fi 6 będzie też widoczny jako kolejne urządzenie w sieci bezprzewodowej w aplikacji i w interfejsie Funboxa. Ten sposób przedstawienia instrukcji wydał mi się łatwiejszy niż opis na papierowej instrukcji z pudełka. Oczywiście urządzenie ma też prosty interfejs webowy. I tu uwaga: po skopiowaniu ustawień Wi-Fi z Funboxa, logowanie do Smartboxa Wi-Fi 6 odbywa się tym samym hasłem, co do Funboxa, a nie tym z naklejki z tyłu pudełka.

I to tyle. Teraz musisz tylko znaleźć stałe miejsce dla Smartboxa Wi-Fi. Podoba mi się to, że można go zasłonić zdjęciem albo umieścić na stałe w gniazdku, bez zabawy w ukrywanie kabli za meblami. Oczywiście nie ma sensu stawiać Smartboxa za szafką – to się mija z celem.

