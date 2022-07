Huawei MateBook 16s - rozsądna pozycja ale jeden aspekt zawodzi

Nie tak dawno, Huawei wypuścił na rynek dwa nowe modele laptopów biznesowych. Mowa tutaj o Huawei MateBook D16 i Huawei MateBook 16s. Do mnie trafił ten nieco droższy model, czyli 16s, który na pierwszy rzut oka wydaje się być solidny i eleganckim, lecz minimalnie zbyt dużym urządzeniem. Jak się sprawdzi w pracy?

W ostatnich latach laptopy, szczególnie biznesowe, drastycznie zyskały na znaczeniu. Wiele osób przeszło na zdalny lub hybrydowy tryb pracy, przez co lepiej zaopatrzyć się w bardziej kompaktowego laptopa niż pracować na różnych desktopach w domu i w biurze.

Huawei już od wielu lat oferuje bardzo sensowne propozycje w tym segmencie. Tym razem trafił do mnie MateBook 16s z 16-calowym wyświetlaczem w ciekawych proporcjach 3:2. Urządzenie napędzane jest procesorem Intel® Core™ i7-12700H, a za grafikę odpowiada Intel Iris Xe. Do pracy jest to więcej niż wystarczająco, lecz w przypadku laptopów biurowych dobrze byłoby, gdyby umożliwiały aktywności rozrywkowe, gdy praca już skończona.

Specyfikacja:

Obudowa wykonana w całości z aluminium w kolorze typowego dla MateBooków odcienia szarości

Wymiary: 351 mm x 17,8 mm x 254,9 mm

Waga: 1,99 kg

Dotykowy ekran o przekątnej 16 cali, rozdzielczość 2520 x 1680 pikseli, co daje stosunek 3:2, 189 ppi, 90 Hz, deklarowana jasność wynosi 300 nitów

Procesor: Intel Core i7-12700H

Grafika: Intel Iris Xe Graphics

Pamięć: 16 GB LPDDR5

Dysk: 1 TB NVMe PCIe SSD

Bateria: ogniwa litowo-polimerowe 84 Wh

Zasilacz sieciowy 90 W z kablem USB-C

Łączność bezprzewodowa: WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz i 6 GHz 2 × 2 MIMO WPA / WPA2 / WPA3. Bluetooth 5.1

Porty: USB 3.2 Gen1 × 2, USB-C × 1 (transfer danych, ładowanie, DisplayPort), USB-C × 1 (Thunderbolt™ 4, transfer danych, ładowanie, DisplayPort), HDMI × 1, 3,5 mm minijack × 1

Biometria: Czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk zasilania

Pełnowymiarowa klawiatura z podświetleniem i szklany Touchpad z funkcjami haptycznymi

Kamera 1080p

Audio: Dwa mikrofony i dwa głośniki

Cena: 7499

Zestaw testowy

Huawei MateBook 16s przyjechał do mnie w opakowaniu w typowym dla tej firmy, białym kolorze. W środku, oprócz laptopa, znalazł się zasilacz 90 W z kablem, który z obu stron ma wtyczkę USB-C. Oprócz tego, w pudełku znalazła się także karta gwarancyjna oraz podstawowy podręcznik użytkowania.

Źródło zdjęć: Własne