Belkin BoostCharge 2w1 naładuje Twój smartfon na całym świecie (test)

Bez względu na to, czy jesteśmy w domu, czy też właśnie dokądś podróżujemy, towarzyszą nam urządzenia elektroniczne, które wymagają – przynajmniej od czasu do czasu – podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania. W takich sytuacjach może się przydać uniwersalna ładowarka USB z powerbankiem maki Belkin.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do testów tym razem otrzymałem urządzenie o długiej nazwie Belkin Hybrid Wall Charger 25 + Power Bank 5K. To praktyczny sprzęt z rodziny BoostCharge, łączące funkcje ładowarki ściennej i przenośnego powerbanka o pojemności 5000 mAh. Dzięki kompaktowej konstrukcji i mocy 25 W, zapewnia on szybkie ładowanie urządzeń zarówno w domu, jak i w podróży. Wyposażony w port USB-C umożliwia ładowanie nowoczesnych urządzeń mobilnych, a wbudowany wskaźnik LED informuje o poziomie naładowania baterii.

Może to być idealne rozwiązanie dla osób ceniących funkcjonalność i wygodę. A czy jest tak w rzeczywistości? Przekonajmy się. Zapraszam do przeczytania i komentowania poniższej recenzji.

Podstawowe dane techniczne:

Poliwęglanowa obudowa w kolorze czarnym,

Wymiary: 31,5 x 59,3 x 78,2 mm,

Masa: 164 g,

Gniazda USB: 1 x USB-C, 1 x USB-A,

Moc maksymalna (USB): AC mode: USB-C: 25 W, USB-A: 12 W, USB-C + USB-A: 15 W, PowerBank mode: USB-C: 20 W, USB-A: 12 W, USB-C + USB-A: 15 W,

Zasilania zewnętrzne: AC, 100-240 V, 0,7 A, 50-60 Hz,

Wbudowany akumulator: 4800 mAh, 3,69 V, 17,7 Wh,,

W komplecie z urządzeniem Belkin BoostCharge znalazły się wymienne wtyczki, pasujące do gniazdek w krajach europejskich (typ C), w Wielkiej Brytanii (typ G), a także między innymi w USA (typ A) czy w Australii (typ I).



Hybrydowa konstrukcja, którą warto mieć przy sobie

Testowane urządzenie marki Belkin jest duże, jak na ładowarkę, a jednocześnie dosyć „pękate”, ale małe, jak na powerbank. Osiągnięto tu jednak udany kompromis, ponieważ całość jest na tyle mała i przede wszystkim lekka, by można było ten sprzęt mieć zawsze przy sobie.

Sporo miejsca zajmują wymienne wtyczki, dzięki którym możemy skorzystać z tej ładowarki w różnych krajach, takich jak choćby Stany Zjednoczone, Japonia, Wielka Brytania czy Australia. Jeśli jednak tylko jeden kraj jest celem naszego wyjazdu, można ograniczyć się do jednej wtyczki, przymocowanej „na stałe” do urządzenia ładującego.

Jeśli chodzi o wymianę wtyczek, to ta jest bardzo łatwa. Wystarczy odblokować i wyjąć używaną końcówkę, a w jej miejsce zamontować inną. Wszystko „chodzi” wystarczająco lekko, by nie mieć z tym problemów, a jednocześnie wystarczająco ciężko, by uniknąć przypadkowego odpięcia ładowarki od wtyczki.

Belkin BoostCharge na co dzień

Urządzenie Belkin Hybrid Wall Charger 25 + Power Bank 5K może być używane nie tylko podczas podróży, ale również na co dzień. A jak się w tym sprawdza? Największa zaleta urządzenia to jego hybrydowa konstrukcja, wynikająca z połączenia tradycyjnej, dwuportowej ładowarki USB z powerbankiem.

Należy się jednak liczyć z tym, że kompromis, jaki tu osiągnięto (połączenie dwóch funkcji oraz kompaktowa i lekka konstrukcja), może być jednocześnie wadą. Ładowarka nie oferuje, jak na obecne czasy, zbyt dużej mocy (maksymalnie 25 W), a wbudowany powerbank nie jest bardzo pojemny (ma tylko 5000 mAh). Gdy jednak przymkniemy oko na te niedociągnięcia, otrzymamy bardzo użyteczny sprzęt.



Czas na testy. Sprawdziłem, na jaką maksymalną moc można liczyć z poszczególnych gniazd USB w trybie ładowarki oraz w trybie powerbanka. Wyniki zebrałem w tabeli poniżej.

Tryb pracy Ładowarka Powerbank Dane producenta Wartość zmierzona Dane producenta Wartość zmierzona USB-C 25 W 24,5 W 20 W 20,1 W USB-A 12 W 8,8 W 12 W 10,9 W USB-C + USB-A 15 W 11,8 W 15 W 14,9 W



Jak widać w tabeli powyżej, producent testowanego urządzenia nie rzuca słów na wiatr. Rzeczywiste wartości zmierzonej mocy maksymalnej gniazd ładowarki są zbliżone do tych podawanych w specyfikacji. Należy przy tym uwzględnić, że same urządzenia pomiarowe mogły być źródłem niewielkich błędów i otrzymane wyniki lekko zawyżać lub zaniżać. Ciekawe jest to, że wyniki niektórych pomiarów są lepsze w trybie powerbanka niż w trybie ładowarki. Do testów użyłem rozładowanych smartfonów Samsung Galaxy S24 Ultra i Samsung Galaxy Z Fold6.

Podróżuj bez obaw o rozładowany telefon

Belkin Hybrid Wall Charger 25 + Power Bank 5K to hybrydowe urządzenie, które łączy funkcję ładowarki ściennej oraz przenośnego powerbanka. Dzięki swojej uniwersalności, może być przydatne zarówno w domu, jak i podczas podróży. Jego głównymi zaletami są kompaktowe wymiary, wbudowana bateria o pojemności 5000 mAh oraz wymienne wtyczki, które umożliwiają korzystanie z urządzenia w różnych krajach na całym świecie.

Urządzenie pozwala na dosyć szybkie ładowanie. Dzięki obecności dwóch gniazd USB można zasilić dwa urządzenie jednocześnie, nawet z dala od gniazdka elektrycznego. Warto również docenić solidną konstrukcję i łatwość wymiany wtyczek, co czyni urządzenie wyjątkowo funkcjonalnym dla osób podróżujących do różnych części Europy i świata.

Należy jednak pamiętać, że kompromisy w konstrukcji hybrydowej oznaczają ograniczoną pojemność baterii i relatywnie niewielką moc ładowania. Te parametry mogą nie być wystarczające dla bardziej wymagających użytkowników.

A ile to urządzenie kosztuje? W chwili pisania tych słów w Polsce tą ładowarkę z powerbankiem można kupić już za 159 zł. Do dobra cena, jak na tak uniwersalny sprzęt, adekwatna do oferowanych możliwości

Ocena końcowa: 7/10



Wady:

Stosunkowo mała pojemność powerbanka (5000 mAh),

Ograniczona moc ładowania w porównaniu do nowoczesnych ładowarek (maks. 25 W).

Zalety:

Hybrydowa konstrukcja – ładowarka i powerbank w jednym,

Kompaktowe wymiary i niska masa,

Wymienne wtyczki do różnych standardów gniazdek,

Dwa porty USB,

Solidna jakość wykonania i łatwa obsługa.

Galeria zdjęć ładowarki z powerbankiem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl