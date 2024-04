Wybieraj zawsze sprawdzony hosting

Przechowywanie danych w chmurze i udostępnianie ich przez Internet przynosi wiele korzyści, jednak tylko wtedy, gdy korzysta się z szybkich, kompleksowych i bezpiecznych rozwiązań. Dlatego przy wyborze hostingu warto zwracać uwagę na ofertę dostawców, którzy mogą pochwalić się długą tradycją i technologicznymi innowacjami. Firmą, którą szczególnie powinieneś się zainteresować, jest nazwa.pl, która dokładnie wczoraj obchodziła swoje 27. urodziny.

Nie tylko życie społeczne, lecz także zawodowe coraz szybciej przenosi się do Internetu. Duża część pracowników wykonuje swoje obowiązki zdalnie, ponieważ dzięki rozwojowi technologicznemu dostęp do ważnych i poufnych dokumentów nie musi już odbywać się wyłącznie w biurze. Wpływa to pozytywnie na komfort pracy i zadowolenie zatrudnionych osób. Jednak należy pamiętać, żeby nie powierzać przyszłości swojej firmy byle komu. Z tego względu warto zainteresować się hostingiem z segmentu premium, na którym dane będą bezpieczne, a strona WWW i inne aplikacje będą działać błyskawicznie.

Idealny hosting to przede wszystkim taki, który jest świadczony przez uznanego w branży IT usługodawcę. Taki podmiot dba o jakość i niezawodność rozwiązań oraz stale rozwija swoją ofertę. Nawiązując z nim współpracę, mamy gwarancję, że dysponuje on doświadczeniem, które pozwala mu radzić sobie w każdej sytuacji oraz zapewniać szybką oraz kompleksową usługę.

Spółka nazwa.pl – hosting z tradycjami

Doświadczenie na rynku usług hostingowych jest bardzo ważne, szczególnie gdy świadczy się rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej. W końcu organizacja, która funkcjonuje od kilku dekad, posiada wypracowane procedury na każdą sytuację. Ma również własne know-how i technologie przyspieszające działanie stron WWW, co jest bardzo istotne, biorąc pod uwagę, że większość użytkowników rezygnuje z przeglądania witryny, gdy wczytuje się ona dłużej niż 3 sekundy.

Taką firmą jest nazwa.pl, która 14 kwietnia skończyła dokładnie 27 lat. Jej początki sięgają końcówki lat 90. XX wieku. Mówimy zatem o okresie, w którym Internet w Polsce dopiero startował. Założycielem nazwa.pl był Piotr Nowak, który do tej pory jest jej właścicielem. Stawiając nacisk na nowoczesne technologie, szeroką ofertę i kompleksową obsługę klienta, nazwa.pl szybko stała się wiodącą organizacją w branży i może się dzisiaj poszczycić tym, że z jej rozwiązań skorzystało już ponad 1 000 000 użytkowników, którzy uruchomili ponad 500 000 usług hostingowych i zarejestrowali przeszło 5 000 000 domen.

Taki imponujący staż jest dowodem zaufania klientów. Przez prawie trzy dekady aktywnej działalności na rynku, w zakresie świadczenia usług hostingowych i rejestracji domen, nazwa.pl zyskała uznanie setek tysięcy firm i osób prywatnych, co czyni ją niekwestionowanym liderem branży IT w Polsce.

Bogata oferta cechą dobrego hostingu

Jeżeli Twój dostawca hostingu nie wprowadza nowych rozwiązań, to oznacza, że się nie rozwija. Świat cyfrowy stale się zmienia, więc stagnacja oznacza porażkę. Właśnie dlatego nazwa.pl regularnie wzbogaca swoją ofertę, odpowiadając na potrzeby dzisiejszego użytkownika, który oczekuje szybko działających, kompleksowych i przede wszystkim bezpiecznych usług.

Spółka zapewnia nowoczesny hosting w chmurze, który wykorzystuje moc setek serwerów i dynamicznie rozkłada obciążenie na najmniej zajęte maszyny w klastrze. Dzięki temu każda strona WWW działa błyskawicznie, a klienci są skutecznie chronieni przed wszelkimi zagrożeniami pochodzącymi z Internetu. CloudHosting od nazwa.pl zintegrowany jest dodatkowo z ich własną siecią CDN, która sprawia, że każda witryna generuje się błyskawicznie, bez względu na lokalizacje osoby, które chcą ją wyświetlić. Wpływa to również pozytywnie na pozycjonowanie, ponieważ roboty Google premiują szybko działające strony internetowe. Ponadto klienci nazwa.pl mogą korzystać z szeregu usług dodatkowych, które skutecznie obniżają TCO, czyli całkowity koszt użytkowania hostingu.

Bardziej wymagający i zaawansowani technicznie użytkownicy również znajdą coś dla siebie. Spółka oferuje szybkie serwery VPS do ogólnego przeznaczenia z szybkimi procesorami Intel Xeon. Rozwiązania doskonale sprawdzą się do środowisk wymagających dużej wydajności, aplikacji CI/CD, serwerów internetowych front-end, jak również skryptów PHP, środowisk ASP.NET czy serwerów gier.

Sztuczna Inteligencja i Kubernetes

Nie da działać się w Internecie bez stałej analizy rynku. Rosnąca popularność Sztucznej Inteligencji nie umknęła uwadze nazwa.pl, która jeszcze w 2023 roku poczyniła strategiczne inwestycje w tym obszarze. Klienci firmy mogą korzystać z wyszukiwarki domen bazującej na zaawansowanych algorytmach AI. Ułatwia im to znalezienie wymarzonego adresu WWW, który nie tylko będzie wyróżniał się na tle konkurencji, lecz także uzyska lepsze SEO.

Niedawno nazwa.pl wprowadziła również wiele usług SaaS, w tym narzędzie Kubernetes umożliwiające wykorzystanie potencjału wspomnianej platformy bez specjalistycznej wiedzy SysOps. Usługa jest gotowa do pracy natychmiast po aktywacji. Niewątpliwym plusem modelu Software as Service jest duża elastyczność oferty oraz uchronienie klienta przed ponoszeniem nakładów na stworzenie lub rozbudowę własnej infrastruktury.

Nie tylko Polska

Warto wspomnieć, że NetArt Group, którego częścią jest nazwa.pl, działa pod marką netart.com globalnie w prawie 100 krajach na świecie. Podobnie jak w Polsce, NetArt Group pozycjonuje swoją międzynarodową ofertę w segmencie premium i kieruje ją do najbardziej wymagających klientów. Tak więc, jeśli szukasz niezawodnych, szybkich i kompleksowych rozwiązań, te usługi są dla Ciebie!

Materiał powstał na zlecenie firmy nazwa.pl.

