Te telefony to już wspomnienie. Potrafili zaskoczyć

Ten producent telefonów słynął z innowacji. Pierwszy dotykowy ekran pojemnościowy, składany telefon z podwójnym ekranem dotykowym na kilka miesięcy przed premierą Folda od Samsunga. Aż ciężko uwierzyć, że zaczynali od... produkcji kremu.

W ostatnich miesiącach w ramach naszego cyklu "Historia pewnej marki" staramy się przybliżać Wam losy różnych producentów telefonów i smartfonów, którzy kiedyś święcili ogromne sukcesy, a dziś... cóż, w najlepszym przypadku dość cienko przędą w tej branży. Tym razem jednak przyjrzymy się firmie, która z rynku mobilnego zniknęła całkowicie. Choć nadal można ją spotkać w sklepach. Jak głosi hasło reklamowe marki Życie jest dobre, ale walka na rynku smartfonów okazała się jednak dla LG zbyt trudna.

Krem i pasta do zębów

Tym bardziej warto docenić fakt, że znany producent elektroniki swoją działalność rozpoczynał jako producent kremu i pasty do zębów. W pewien sposób jest to też powiązane z samą nazwą firmy. Zawsze myśleliście, że LG to skrót od Life's Good? Cóż, czeka Was niespodzianka. A przy okazji sentymentalna podróż do najciekawszych modeli smartfonów i telefonów tej firmy. Przekonacie się o tym w naszym materiale wideo.

