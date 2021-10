Laptop gamingowy do 3500 zł – TOP 5 na październik 2021

Jaki jest najlepszy laptop do gier za 3500 zł? Wybrałem 5 moim zdaniem najciekawszych modeli, które możesz kupić w październiku 2021 roku.

Wszyscy wiemy, jaka jest aktualnie sytuacja na rynku podzespołów. Wiele części do komputerów cały czas drożeje, chociaż największym problemem jest słaba dostępność kart graficznych i idące za tym ich ceny. Dzisiaj za niemal wszystkie modele trzeba zapłacić o kilkadziesiąt procent więcej, niż wynosi ich sugerowana cena detaliczna. Bywało gorzej, bowiem ceny dobiły nawet do 300% wartości MSRP, ale nie zmienia to faktu, że kupno sensownego zestawu PC jest w tym momencie okupione dużo większą sumą, która znika z naszego konta bankowego. Jest źle i prawdopodobnie w najbliższych tygodniach będzie jeszcze gorzej.

Właśnie dlatego wiele osób może zastanawiać się nad zakupem laptopa dla gracza. Stały się one całkiem sensowną alternatywą dla desktopów. Nie tylko nie ma większych problemów z ich dostępnością, ale też coraz lepiej radzą sobie pod względem wydajności. Nadal GeForce RTX 3070 jest mocniejszy w wersji desktopowej niż mobilnej, ale różnica nie jest tak duża, jak jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj gamingowy laptop pozwala na naprawdę wiele. Dla wielu rozgrywka w rozdzielczości Full HD z wysokimi ustawieniami detali nie stanowi żadnego problemu. Dodatkowo, po podłączeniu monitora, klawiatury i myszki, mogą one tak naprawdę pełnić rolę desktopa. Właśnie dlatego postanowiłem wybrać 5 modeli w cenie do 3500 zł, które są w mojej ocenie szczególnie warte uwagi.

Jak wybieraliśmy?

Skoro wybieramy laptopa dla gracza, to oczywiste jest, że najważniejsza jest wydajność właśnie w grach. Dlatego na pierwszym miejscu stawiamy obecność dedykowanej karty graficznej, w miarę mocnego procesora oraz dużej ilości pamięci RAM. Oczywiście wiele zależy tutaj od zakładanego budżetu. Początkowo przewidywałem, że pierwsze zestawienie będzie zawierać modele w cenie do 3000 zł, ale ciężko było znaleźć coś, co z czystym sercem mógłbym polecić graczom. Dlatego zdecydowałem się na zwiększenie kwoty do 3500 zł, bowiem taka pozwala już znaleźć jakieś rozsądne propozycje.

Podstawowe kryterium to wydajność w kontekście zakładanej ceny. Wiadomo, że w kwocie do 3500 zł laptop dla gracza nie będzie przepotężną maszyną, która w najwyższych ustawieniach detali uruchomi z odpowiednią płynnością wszystkie najnowsze produkcje. Nie obejdzie się bez kompromisów, a w tej cenie nawet wielu kompromisów. Nie ma co ukrywać, że im wyższy będzie budżet, tym łatwiej będzie wybrać przenośny komputer.

Jeśli chodzi o cenę, to pod uwagę brałem tylko duże i znane sklepy. Dzięki temu unikamy ewentualnych problemów z realizacją zamówienia, a także gwarancją. Czasami warto dopłacić kilkaset złotych, aby wyeliminować ewentualne niedogodności w przyszłości. Wszystkie modele zostały uszeregowane alfabetycznie. Pod spodem macie też ankietę, w której możecie głosować na Waszym zdaniem najlepszy laptop dla gracza do 3500 zł. Jeśli jakiegoś modelu brakuje, to dajcie znać w komentarzach!

