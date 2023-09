Dzwonią i piszą do Polaków. Wykiwaj ich (wideo)

Myślisz, że Ciebie nie da się oszukać? To błąd, który może Cię słono kosztować. Zwłaszcza, jeśli nie znasz tych metod oszustów.

Poczta Polska, pracownik banku, a nawet Duch Święty. Oszuści co i rusz próbują szukać metod na to, by dobrać się do naszych kont, danych i pieniędzy. Jak działają? Jakie są najpopularniejsze schematy działania? I wreszcie, co zrobić, gdy jednak padniemy ofiarą takiego oszustwa?

Czy to się nigdy nie skończy?

Oszustwa są z nami chyba od zawsze i wygląda na to, że na zawsze też zostaną. Co ciekawe, to nie tylko kwestia różnorodności metod, co też ich skuteczności. Okazuje się, że można się przed tym dobrze bronić, ale wymaga to od nas przygotowania. Dlatego właśnie przygotowaliśmy dla Was wideo poradnik, by lepiej radzić sobie z różnymi oszustwami.

Niestety nawet najlepsi potrafią paść ofiarą przestępstwa. Są jednak metody, które mogą pomóc w odnalezieniu sprawców. Gdzie zwrócić się o pomoc i co warto mieć ze sobą w takiej sprawie? O wszystkim opowiadamy w materiale powyżej.

Źródło zdjęć: Shutterstock