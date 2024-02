Ten telefon kupiło ponad 250 mln ludzi. Bywa warty fortunę

Najlepiej sprzedający się smartfon w historii to nie iPhone, nie wyprodukował go też Samsung ani Xiaomi. Co więcej, cieszy się popularnością do dziś.

Może przyszła ci do głowy legendarnie solidna Nokia 3310? Jesteś już blisko. Najpopularniejszy telefon świata to Nokia 1100. To model całkowicie zwyczajny w swoich czasach.

Dlaczego Nokia 1100?

Nokia 1100 to model z sierpnia 2003 roku. Była produkowana przez całe 6 lat. Jak na dzisiejsze standardy to całkiem długo. Miała monochromatyczny ekran 96 × 65, węża, pamięć na 50 SMS-ów i bardzo długi czas pracy na akumulatorze BL-5C o pojemności 850 mAh. Bonusem była latarka, którą można było szybko włączyć przyciskiem C. Telefon był przy tym tani, a głównymi odbiorcami były Indie, Chiny i Rosja. W Polsce był to jeden z popularniejszych modeli, jakie można było zobaczyć w reklamach telewizyjnych i kupić u operatora.

Właścicieli znalazło aż 250 mln sztuk Nokii 1100. Ten model był kupowany tak chętnie dzięki dobrej cenie (ok. 100 euro) i popularnej marce. iPhone 6 zbliżył się do tego wyniku z 220 mln sprzedanych egzemplarzy wiele lat później, ale rekord do dziś nie został pobity.

Uwierzysz, jeśli powiem, że Nokia 1100 zyskała drugie życie? Jest tylko jeden haczyk. Musiała zjechać z taśmy w konkretnej fabryce.

Niemiecka Nokia dla hakera

Na rynek trafiły Nokie 1100 z podatnością, ujawnioną w tym samym roku, gdy zakończona została produkcja. Telefon można rzekomo przeprogramować, by odbierać SMS-y przychodzące na dowolny numer. Jak to możliwe? Oprogramowanie pozwalało odszyfrować i zmienić numery IMEI i IMSI, używane przy logowaniu się do sieci. Flashowana Nokia 1100 w połączeniu ze sklonowaną kartą SIM pozwalała rzekomo podszywać się pod inny numer telefonu w sposób niewidoczny dla operatora. To z kolei otwiera drogę do przechwytywania haseł jednorazowych z banków i innych, równie ważnych wiadomości.

Specjaliści z Ultrascan odtworzyli atak wiosną 2009 roku. Testowana przez nich Nokia pochodziła z nieczynnej już wtedy fabryki telefonów w niemieckim mieście Bochum i miała firmware, który pozwalał na niezbędne zmiany. Oprogramowanie umożliwiające przekodowanie zaś specjaliści zdobyli dzięki kontaktom w podziemiu. Niewykluczone, że w użyciu były klucze szyfrujące firmware telefonu, wydobyte bezpośrednio z Nokii. Kto wie, może nawet przekazane przez kogoś z Bochum w ramach protestu przed zamknięciem zakładu w 2008 roku? Nokia utrzymywała, że to nie jest kwestia luki w oprogramowaniu.

To wszystko zaowocowało bardzo dziwnymi zjawiskami na rynku wtórnym komórek. Artykuł z 2009 roku informuje o tym, że Nokie 1100 wyprodukowane w Bochum były sporadycznie sprzedawane za astronomiczne kwoty – nawet 25 tysięcy euro. Polskie portale donosiły wtedy o sprzedaży tych telefonów nawet za 5 tysięcy złotych. Kupujący liczyli oczywiście na szybki zwrot inwestycji w stareńki telefon.

Co jakiś czas Nokia 1100 zalicza takie powroty na rynek, napędzane chęcią łatwego zarobku – tak kupujących, jak i sprzedających te telefony. Niestety nie dowiemy się już ile dokładnie sztuk Nokii 1100 zjechało z taśmy w Bochum, ani tym bardziej ile z nich jeszcze działa.

Na pewno na eBayu można kupić Nokię 1100 z Bochum od sprzedawcy z Włoch i Hiszpanii. Ta ostatnia, czerwona, jest dostępna za 166 funtów z Bułgarii. Normalne ceny tego modelu to 50-200. Może trochę więcej, jeśli egzemplarz nigdy nie został rozpakowany. Na polskich portalach aukcyjnych ceny aż tak nie szaleją.

