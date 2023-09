Xiaomi szaleje. Hiciory do wyrwania za ułamek ceny

Ruszył nowy rok szkolny, a wkrótce zacznie się nowy rok akademicki. To dobry moment na zakup nowego smartfonu czy tabletu dla ucznia lub studenta.

Postępu technologicznego nie da się zatrzymać. Sprawia on, że w szkole czy na uczelni wyższej nie wystarczy już tylko zeszyt i długopis. Równie istotna, a może nawet ważniejsza, jest możliwość skorzystania z Internetu, sfotografowanie tablicy z zapiskami nauczyciela czy kontakt z bliskimi lub znajomymi.

W rozpoczętym już nowym roku szkolnym, a także w zbliżającym się roku akademickim, warto pomyśleć o dobrym smartfonie lub tablecie. Pierwsze z tych urządzeń pozwoli uczniowi lub studentowi zawsze być online, natomiast zgrabny i poręczny tablet będzie doskonałą alternatywą dla laptopa czy komputera stacjonarnego.

A skąd wziąć taki sprzęt, zapytasz. Odpowiedź jest zaskakująco prosta, ponieważ wszystkie przydatne produkty znajdziesz w ofercie firmy Xiaomi. Szerokie portfolio oferuje między innymi smartfony na każdą kieszeń, w tym niedrogi model Redmi Note 12 czy też Redmi Note 12 Pro+ 5G, który sprawdzi się świetnie jako smartfon fotograficzny. Ten ostatni nie tylko pozwoli na skorzystanie z ultraszybkiego Internetu 5G, ale także umożliwi błyskawiczne ładowanie baterii.

Z kolei najnowszy tablet firmy, Xiaomi Pad 6, w połączeniu z wygodną klawiaturą czy elektronicznym piórem, pozwoli w sposób szybki i komfortowy napisać rozprawkę lub pracę naukową, a kiedy skończysz pracę nad tekstem, umożliwi zanurzenie się w porywającym świecie multimediów poprzez oglądanie ulubionych filmów i seriali czy też słuchanie muzyki.

Do 17 września 2023 roku wiele produktów Xiaomi jest dostępnych w niższych cenach w ramach promocji „Back to School”. Powrót do szkoły czy na uczelnię jest dzięki temu znacznie łatwiejszy i przyjemniejszy. Z pełną ofertą promocyjną zapoznasz się natomiast na stronach: mi.com.pl, mi-store.pl, mi-home.pl oraz mimarkt.pl.

Redmi Note 12 – dobry smartfon na początek



Firma Xiaomi ma w swoim portfolio smartfony na każdą kieszeń, a jednym z tych produktów jest Redmi Note 12. Urządzenie to nie tylko świetnie wygląda, ale oferuje swoim użytkownikom również całkiem niezłą specyfikację. Wystarczy choćby zacząć od tego, że obudowa spełnia wymagania normy IP53 odnośnie odporności na działanie pyłów i wody. W jej wnętrzu z kolei znajduje się wydajny procesor Snapdragon 685, który uzupełniony jest świetną pamięcią – do 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej.

Kupując ten smartfon, możesz również liczyć na jasny (do 1150 nitów), duży (6,67 cala) wyświetlacz AMOLED, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz. W zestawie jest także wszechstronny zestaw fotograficzny, na czele z głównym aparatem o rozdzielczości 50 Mpix. Urządzenie pozwala sprawnie łączyć się ze światem zewnętrznym, do czego wykorzystuje telefonię komórkową LTE, Wi-Fi, Bluetooth i NFC. A to wszystko jest zasilane baterią o pojemności 5000 mAh, z szybkim ładowaniem o mocy do 33 W.

Cena: od 899 zł (4/128 GB)

Redmi Note 12 5G – smartfon do szybkiego Internetu



W Polsce coraz lepiej radzą sobie sieci komórkowe 5. generacji, a po zbliżającej się aukcji na nowe częstotliwości dla 5G ten stan poprawi się jeszcze bardziej. Aby korzystać z tej technologii, zapewniającej przede wszystkim wyższą prędkość transmisji danych oraz mniejsze opóźnienia, potrzebne jest odpowiednie urządzenie, na przykład smartfon Redmi 12 5G. W odpornej na pyły i wodę na poziomie IP53 obudowie pracuje Snapdragon 4 Gen 1, który do pomocy ma maksymalnie 8 GB pamięci operacyjnej.

Multimedialny arsenał tego urządzenia obejmuje między innymi 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED FullHD+ 120Hz, który świeci ze szczytową jasnością na poziomie 1200 nitów. Dzięki temu jest on czytelny w każdych warunkach. Do tego cztery aparaty fotograficzne, w tym główna jednostka o rozdzielczości 48 Mpix, które pozwolą uwiecznić każdy moment. A oprócz możliwości korzystania z sieci 5G, nie zabrakło tu również innych standardów łączności bezprzewodowej. O to, by można było z tego wszystkiego korzystać przez długie godziny, zadba akumulator o pojemności 5000mAh z szybkim ładowaniem.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl