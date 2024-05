Duże dzieci też chcą się bawić! x-kom daje im szansę

Czy duże dzieci też mogą świętować Dzień Dziecka? I to jeszcze jak! Dzięki sklepowi x-kom mają do tego świetną okazję.

Kupiliście już prezenty na Dzień Dziecka? Mam nadzieję, że pamiętaliście też o tym wewnętrznym dziecku, któremu warto czasem dać dojść do głosu. W końcu to, że Wasz PESEL zaczyna się od „9” wcale nie oznacza, że trzeba rezygnować z dobrej zabawy.

Ba, powiem więcej – nawet nie powinniście tego robić! A jeśli moje słowa Was nie przekonują, to do tego samego zachęca Was x-kom. Częstochowski sklep przygotował nawet specjalną akcję, by zachęcić wszystkich do zabaw z nową technologią i pokazać, ile frajdy potrafią przynieść takie gadżety.

Od 20 maja do 2 czerwca 2024 na stronie sklepu oraz w mediach społecznościowych będą pojawiały się specjalnie przygotowane na taką okazję testy sprzętu. Ale jeśli spodziewacie się typowych, nudnych recenzji z analizą wydajności smartfona albo pięcioma akapitami zachwytów jakością wyświetlacza w nowym laptopie, to trafiliście pod zły adres. Dzięki tym testom dowiecie się tego, co naprawdę ważne.

Chcecie wiedzieć, ile kalorii można spalić, bawiąc się tak jak dziecko? Czy hulajnoga elektryczna jest lepsza od samochodu? Kto wygra: Son Goku czy Chuck Norris (jeśli o mnie chodzi, stawiam 10 zł i paczkę chipsów na Goku)? Odpowiedzi na przynajmniej dwa z tych pytań poznacie w ramach akcji „Czy wolno się tak bawić? Jak się chce, to nawet trzeba”.

W zabawie wezmą udział znani influencerzy, na co dzień zajmujący się takimi tematami jak lifestyle, parenting czy gaming. Więcej informacji oraz wszystkie opublikowane w ramach akcji testy znajdziecie tutaj.

No ale najlepsza zabawa to taka, w której sami możecie wziąć udział. I wiecie co? Macie do tego świetną okazję! Na stronie x-kom znajdziecie całą gamę produktów w atrakcyjnych cenach, z których każdy potrafi dostarczyć masę frajdy. Może w takim razie warto samemu zrobić parę testów? Jeśli potrzebujecie inspiracji, służymy z pomocą.

PlayStation 5 – na ile sposobów można wykorzystać konsolę?



Konsoli Sony PlayStation 5 nie trzeba chyba przedstawiać nikomu. To jeden z najlepszych sprzętów do grania, jaki znajdziemy w sklepach. Sami konsolę Japończyków uwielbiamy przede wszystkim za fantastyczne kontrolery DualSense z prawdopodobnie najlepszymi efektami wibracyjnymi na rynku oraz bogatą bibliotekę wciągających gier.

Jeśli chodzi o mnie, polecam przede wszystkim Final Fantasy XVI i Gran Turismo 7, ale redakcyjny kolega Damian coś przebąkiwał, że każdy powinien sprawdzić Spider-Mana 2. Sam mam dopiero na liście do ogrania, ale wiecie – trzeba, to trzeba 😉

No ale nie samymi grami człowiek żyje – także PlayStation 5 ma do zaoferowania dużo więcej. Przykładowo, znajdziemy tutaj m.in. odtwarzacz płyt Blu-Ray oraz olbrzymią bibliotekę aplikacji streamingowych. Nic więc nie stoi na przeszkodzi, by uczynić z konsoli domowe centrum rozrywki. Ale czy na tym koniec? Ile jeszcze różnych zastosowań można znaleźć dla konsoli Japończyków? Nie wiemy, ale na pewno jest to coś, co warto sprawdzić. Piłeczka po Waszej stronie!



Motorola Moto G13 – czy smartfon wystarczy na wakacyjny wypad?



Smartfony są z nami na co dzień. Wy cały czas nosicie je w kieszeni, my regularnie testujemy nowe modele, żebyście nie musieli wyrzucać pieniędzy w błoto. Ale z naszych testów nie dowiecie się wszystkiego.

Wydajność wydajnością, ale jak taki sprzęt poradzi sobie w bardzo konkretnym scenariuszu. Czy akumulator wytrzyma cały dzień chodzenia po górach? Czy komórka w kieszeni wystarczy, jeśli chcemy wyruszyć na weekendowy city break do Rzymu? Czy znajomi na Facebooku dadzą radę rozpoznać, które z wakacyjnych fotek zrobiliśmy telefonem, a które lustrzanką?

Wszystkie te rzeczy możecie sprawdzić, biorąc na warsztat np. Motorolę Moto G13. To świetny, niedrogi smartfon z wyświetlaczem o przekątnej 6,53” i dużym akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Znajdziemy tu także przyzwoity aparat o rozdzielczości 50 Mpix, a nawet głośniki stereo. Zestaw w sam raz, by spakować go do kieszeni i pojechać na wakacje wypoczywać robić testy.



Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 NE – czy hulajnoga elektryczna jest szybsza od roweru?



Mało który gadżet sprawia tyle frajdy, co hulajnoga elektryczna. Co więcej, jest to także jedna z bardziej „praktycznych” zabawek, jakie znajdziemy w sklepach.

Szczególnie polecamy zwrócić uwagę na Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 NE, czyli taką klasykę gatunku. Sprawdzona konstrukcja, silnik o mocy 600 W i pojemny akumulator o pojemności 12 800 mAh – na papierze to idealny zestaw do poruszania się po mieście, tym bardziej, że całość waży raptem 14,2 kg.

Ale czy na pewno sprawdzi się w praktyce? Ze swojej strony jesteśmy pewni, że tak, ale o tym najlepiej przekonać się samemu. Przykładowo, namawiając znajomego na mały wyścig po mieście. Czy na zatłoczonych ulicach lepiej spisze się silnik elektryczny, czy praca ludzkich mięśni? Tego nie wiemy, ale jedno jest pewne – brzmi jak świetny plan na weekend.



GoPro HERO11 Black – kamera sportowa kontra smartfon



Kamery sportowe to wyspecjalizowany sprzęt. Kiedy słyszymy hasło „GoPro”, większość z nas ma pewnie przed oczami szaloną jazdę rowerem po górskich ścieżkach albo skoki spadochronowe. Brzmi jak świetna zabawa, ale nie oszukujmy się – nie każdego ciągnie do sportów ekstremalnych. I wiecie co? Nic nie szkodzi! Nawet jeśli chcemy ryzykować wizytą u ortopedy, taki sprzęt nadal potrafi dostarczyć masę frajdy.

Głównie dlatego, że kamery sportowe potrafią dużo, dużo więcej, niż tylko nagrywanie krótkich klipów z wypadu w góry albo na kajaki. Dla przykładu, GoPro HERO11 Black może robić zdjęcia w rozdzielczości 27 Mpix, nagrywa filmy w rozdzielczości 5,3K oraz oferuje świetną stabilizację HyperSmooth 5.0. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać ją np. do nagrywania vloga albo zrobienia spontanicznej sesji zdjęciowej podczas wypadu ze znajomymi. Ba, sprawdzi się nawet jako kamerka internetowa!

Tylko czy sprawdzi się w takich zastosowaniach lepiej od smartfona? Brzmi jak coś, co wymaga przetestowania 😉 Jak już poznacie odpowiedź, koniecznie się nią z nami podzielcie!



DJI Mini 4 Pro (RC2) – nagraj idealne wideo z… grilla



Czy wiecie, ile frajdy potrafi dać latanie dronem? Może najwyższa pora się przekonać i sprawdzić, jak spisuje się w akcji DJI Mini 4 Pro?

Jeśli o mnie chodzi, nie trzeba mnie dwa razy namawiać. Tym bardziej, że kompaktowy DJI choć wygląda jak zabawka, to oferuje naprawdę imponujące możliwości. Dzięki kompaktowej konstrukcji (masa to raptem 249 g) łatwo go ze sobą zabrać na każdy wypad, a tutejsza kamera z matrycą CMOS w rozmiarze 1/1,3” pozwala na rejestrowanie naprawdę zabójczych ujęć w rozdzielczości 4K. Do tego sprzęt jest stosunkowo łatwy w obsłudze, dzięki bogatej bibliotece wbudowanych trybów.

A czy zda egzamin w praktyce? Trzeba sprawdzić. Przykładowo, pod pretekstem testów drona możemy wybrać się ze znajomymi na działkę i urządzić grilla, nagrywając całe spotkanie z lotu ptaka. Czy będzie to szczególnie wymagający sprawdzian dla sprzętu? Niekoniecznie, ale na pewno będzie to masa dobrej zabawy.

Jeśli szukacie więcej inspiracji na niecodzienne testy sprzętu albo po prostu szukacie gadżetu, który sprawi Wam mnóstwo frajdy, koniecznie zajrzyjcie na stronę x-kom. I pamiętajcie – wszystkie dzieci zasługują na prezent. Te nieco starsze także.

Dzień Dziecka w x-kom - sprawdź ofertę

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie firmy x-kom.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Magda Wygralak / Shutterstock.com, mat. promocyjne