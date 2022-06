Masz płyty DVD? To najlepszy sposób, aby zamienić DVD na MP4

Jeśli macie kolekcję płyt DVD i chcecie ją szybko i sprawnie zarchiwizować, to mam niezła propozycję. Dzięki programowi WinX DVD Ripper Platinum będzie to proces bezbolesny.

Jeśli masz dużą kolekcję filmów na płytach DVD, to na pewno myślałeś w pewnym momencie o najlepszym sposobie, aby je zarchiwizować. Wiadomo, że tradycyjne płyty, chociaż trwałe, to nie są wieczne. Poza tym zapisanie filmów np. na pojemnym dysku NAS lub zwykłym dysku zewnętrznym jest w erze telewizorów Smart TV dużo wygodniejsze niż ciągłe sięganie po pudełka na półce za każdym razem, gdy chcemy któryś z nich obejrzeć. Takie podejście eliminuje też konieczność posiadania odtwarzacza DVD, który – nie ma co się oszukiwać – jest już sprzętem trochę archaicznym.

Zresztą posiadanie dużej kolekcji płyt DVD nie jest jedynym scenariuszem, w którym może pojawić się chęć archiwizacji. W moim przypadku stało się tak za sprawą filmu z mojego ślubu. To w końcu pamiątka, której nie chciałbym stracić, a trzymanie jej w jednej kopii i to na płycie DVD jest trochę ryzykowne. Właśnie dlatego postanowiłem go zapisać na komputerze w bardziej przyjaznym formacie MP4. Zanim jednak się za to wziąłem, zdecydowałem się sprawdzić, jak w tej roli sprawdzi się program WinX DVD Ripper Platinum, a film testowy to „Święci z Bostonu”.

WinX DVD Ripper — kupujesz jeden, drugi dostajesz gratis

Okazja jest o tyle dobra, że z okazji 16-lecie narzędzia. W ramach specjalnej oferty wersja Platinum kosztuje nie tylko o 73% mniej, ale dodatkowo po zakupie za darmo otrzymacie wersję WinX DVD Copy Pro. To również jest narzędzie, które obsługuje kopiowanie DVD do DVD, a także DVD do IOS. Licencję na drugi program możecie wykorzystać sami lub przekazać komuś bliskiemu. Co ważne, jeśli kupicie roczną licencję na wersję Platinum, to za darmo otrzymacie roczną wersję Pro. Analogicznie działa to w przypadku dożywotniej licencji.

Czym jest WinX DVD Ripper Platinum?

WinX DVD Ripper Platinum to zaawansowany program do zgrywania zawartość płyt DVD, które określane jest także mianem rippowania. Narzędzie pozwala wybrać, co konkretnie chcemy zrippować, włącznie ze ścieżkami dźwiękowymi czy wybranymi napisami. Do wyboru są też wszystkie najpopularniejsze formaty plików, w tym: MP4, AVI, M4V, WMV, MKV, lub Apple QuickTime. W razie potrzeby z każdego dysku można też stworzyć obraz ISO. Poza tym możesz dokładnie dostosować parametry zgrywanego filmu, tworząc jego bezstratną kopię.

Jednak największą zaletą narzędzia ma być sprzętowa akceleracja. Twórcy obiecują przy tym, że zgranie całego filmu DVD zajmuje dzięki temu zaledwie 5 minut. Nie omieszkałem tego sprawdzić, ale o szczegółach dowiecie się niżej.

WinX DVD Ripper Platinum powstał już w 2009 roku. Cztery lata później doczekał się dużego redesignu, który wprowadził prostszy i bardziej czytelny interfejs. Kolejna, duża zmiana nastąpiła w roku 2017, kiedy to wprowadzono do programu akcelerację sprzętową. Dzisiaj narzędzie wykorzystywane jest przez około 70 mln użytkowników na całym świecie, co tylko dowodzi, że wciąż jest zapotrzebowanie na tego typu oprogramowanie. Twórcy programu twierdzą, że każdego roku ich program jest wykorzystywany do zgrania 3,6 mln płyt DVD. Daje to średnią prawie 10 tys. płyt dziennie. Nieźle.

Jak działa WinX DVD Ripper Platinum?

Korzystanie z WinX DVD Ripper Platinum jest szalenie proste. Po pobraniu programu ze strony, zainstalowaniu go i zarejestrowaniu licencji wystarczy go uruchomić, a następnie włożyć płytę DVD do czytnika w komputerze. Po kilku sekundach program wyświetli predefiniowaną listę profilów, z której możesz wybrać zarówno kodek, jakość, jak i format pliku, jaki zostanie zapisany na naszym dysku. Możliwości są ogromne włącznie z dopasowanie materiału do konkretnych urządzeń czy serwisów społecznościowych (np. YouTube lub Facebook).

Gdy już zdecydujesz się na konkretny profil, to program wyświetli pełną listę materiałów, które udało mu się znaleźć na płycie. Oprócz rzeczywistego filmu mogą to być wszelkiej maści dodatki, np. bloopery, czyli nieudane sceny, które nie znalazły się w filmie. Możesz wybrać jeden lub kilka. Program pozwala zgrać je w osobne pliki lub połączyć w jeden. Każdy materiał możesz też pociąć na mniejsze kawałki. Możesz też wybrać ścieżki dźwiękowe, a także napisy, nawet dodając własne z pliku SRT.

Z tego ekranu można też dostosować ustawienia kodeka, zmieniając liczbę klatek na sekundę, bitrate czy też liczbę kanałów audio. Program pozwala zmienić nawet proporcje filmu, bo wiadomo, że materiały DVD nie były nagrywane w 16:9, do którego jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni. Aktywować można też sprzętową akcelerację NVIDIA oraz Intel. Nie omieszkałem z tego skorzystać, bo chciałem sprawdzić obietnice twórców programu o zgrywaniu całego filmu w zaledwie 5 minut. Po wszystkim wystarczy tylko nacisnąć przycisk „Run” i czekać aż proces się zakończy.

Całość rzeczywiście zajęła zaledwie 5 minut i to niemal co do sekundy. Film „Świeci z Bostonu” ma długość 1 godzin i prawie 44 minut. Przy wysokiej jakości, kodeku H.264, formacie MP4 i oryginalnej rozdzielczości plik docelowy zajął 1,92 GB miejsca na dysku i muszę przyznać, że cechuje się bardzo dobrą jakością (jak na DVD oczywiście). Przyznam szczerze, że trochę nie wierzyłem w zapewnienia twórców WinX DVD Ripper Platinum, ale miło się zaskoczyłem. Jeśli szukacie dobrego i szybkiego narzędzia do rippowania, to ten program mogę z czystym sercem polecić.

Pamiętajcie, że aktualnie trwa promocja. WinX DVD Ripper Platinum został przeceniony o 73% i kosztuje 29,95 dolarów, co daje około 130 zł. Co ważne, licencja działa aż na 3 komputery. Poza tym, w ramach promocji, za darmo dostaniecie też wersję WinX DVD Copy Pro o takiej samej długości licencji, jak zakupiona edycja Platinum,

