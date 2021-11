Windows 11 i Twój telefon dogadają się bez słów

Windows 11 nie będzie pracował w izolacji. Te czasy już minęły. Dziś większość czasu spędzamy ze smartfonem, na nim mamy kontakty, komunikatory i zdjęcia. Byłoby wspaniale mieć je również na komputerze, prawda? Żaden problem! Windows 11 potrafi doskonale komunikować się z telefonem.

Aplikacja Twój Telefon na Windows 11

Aplikacja o nazwie Twój Telefon jest domyślnie zainstalowana na Twoim Windowsie 11 i to od niej należy zacząć. To centrum dowodzenia, pozwalające na wymianę danych i przejęcie niektórych zadań telefonu przez komputer. By z niego korzystać, potrzebujesz jeszcze zainstalować jedną rzecz na swoim telefonie. To Pomocnik aplikacji Twój Telefon, aktualnie obecny w sklepie Play pod nazwą Łącze do Windows.

Połączenie telefonu z komputerem jest banalnie proste. Trzeba jedynie zeskanować kod QR telefonem. Program prowadzi za rękę przez ten proces.

Po powiązaniu telefonu z komputerem mamy do dyspozycji kilka sposobów pracy na telefonie z komputera. Moim ulubionym jest możliwość odbierania rozmów telefonicznych z komputera. Na co dzień pracuję w słuchawkach i nie muszę ich zdejmować, by porozmawiać. To bajecznie proste – po prostu na komputerze zobaczę powiadomienie o rozmowie i mogę ją odebrać. Jeśli będę musiała odejść od komputera, mogę przenieść rozmowę na telefon.

Ponadto na komputerze będę miała książkę adresową, historię połączeń i SMS-ów, a także możliwość odpisania na SMS-a na komputerze, nawet z powiadomienia. Wszystkie powiadomienia z telefonu zobaczę również na komputerze i z wieloma z nich mogę wejść w interakcję bez sięgania po telefon.

Microsoft opóźnił wprowadzenie możliwości instalacji aplikacji dla Androida bezpośrednio na systemie, ale to nie problem, jeśli komputer i telefon działają w tej samej sieci Wi-Fi. Aplikacja z Androida będzie uruchomiona w okienku. Większość aplikacji nich da się bez problemu obsłużyć klawiaturą i myszką, choć najwięcej zyskasz, jeśli masz komputer z ekranem dotykowym. Ulubione aplikacje można przypiąć do paska zadań. To niesamowite ułatwienie, jeśli korzystasz na przykład z Instagrama albo jeśli alternatywą nie mało funkcjonalna strona.

Ponadto w aplikacji „Mój Telefon” na Windowsie 11 zobaczę zdjęcia zrobione telefonem. Ten widok został niedawno zmieniony, by na karcie można było zobaczyć aż 2 tysiące ostatnich zdjęć. Ta lista jest aktualizowana na bieżąco i z tego miejsca mogę usunąć nieudane ujęcia. Znikną również z pamięci telefonu.

Zrób więcej z Link to Windows na telefonach Samsung Galaxy

Mówiąc o współpracy z Windowsa 11 z telefonem, nie można pominąć partnerstwa, jakie Microsoft nawiązał z Samsungiem. Jej owocem jest integracja aplikacji Łącze do Windows z Androidem na urządzeniach Galaxy i ulepszone działanie aplikacji Microsoftu na tych telefonach.

Jeśli czekasz na możliwość uruchamiania aplikacji z Androida na komputerze, wiedz, że wybrane modele Samsung Galaxy i na tym polu dają więcej. Można bowiem uruchomić nie jedną, ale kilka aplikacji mobilnych jednocześnie. Aplikacje mobilne działają w okienkach i stosują się do poleceń nowego zarządzania oknami na systemie Windows 11.

Jeśli to wciąż za mało, można uruchomić widok ekranu telefonu w okienku. W tym trybie pracy można także przeciągać pliki między programami na Windowsie i aplikacjami na telefonie i korzystać ze wspólnego schowka. Można skopiować tekst na komputerze i wkleić go na telefonie. Dotyczy to nie tylko najdroższych modeli, ale też serii Galaxy A. Innymi słowy, możesz zapomnieć o wysyłaniu do siebie e-maili.

To tylko część sposobów na udaną współpracę telefonu i komputera. Na następnej stronie zapoznasz się z aplikacjami, które jeszcze lepiej połączą Windows 11 i telefon.

Poznaj wszystkie zalety Windows 11 pod tym adresem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł., Microsoft