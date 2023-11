Zapomnij o telewizji jaką znasz. Oto przyszłość

Orange to nie tylko operator komórkowy i dostawca superszybkiego światłowodu. To też najwyższej jakości telewizja nowej generacji. A z okazji Świąt Bożego Narodzenia firma przygotowała wiele promocji, z których grzechem byłoby nie skorzystać.

Kiedy słyszysz o firmie Orange, to prawdopodobnie w pierwszej kolejności do głowy przychodzi Ci hasło „operator komórkowy”. Na drugim miejscu najpopularniejszych skojarzeń zapewne pojawiłoby się „dostawca internetu światłowodowego”. Oczywiście obie te odpowiedzi byłyby jak najbardziej poprawne, bo właśnie z tego Pomarańczowi są najbardziej znani. Jednak często zapominamy, że Orange nie kończy się na tym. Firma ma w swojej ofercie także telewizję i swoją wypożyczalnię filmów (Orange VOD) oraz liczne propozycje dla kinomanów, a nie ma przecież nic lepszego niż wieczorny seans po ciężkim dniu pracy.

Polacy pokochali filmy i seriale

Według niedawnych badań firmy Nielsen średnio każdy z nas poświęca na oglądanie aż 4 godziny i 46 minut dziennie. Dotyczy to zarówno telewizji, jak i serwisów streamingowych. Nie można też zapominać, że wielkimi krokami zbliża się zima i aura na dworze jest coraz mniej sprzyjająca wyjściom. Tym samym końcówka roku to zazwyczaj moment, w którym jeszcze więcej czasu spędzamy w czterech ścianach, więc czas przed ekranem dodatkowo się wydłuża. Do tego dochodzą zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, których wiele osób nie wyobraża sobie bez seansu Kevina, który najpierw zostaje sam w domu, a później także w Nowym Jorku.

Jeszcze ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na pozostałe dane, które dają nam wgląd w to, jak Polacy oglądają. Po pierwsze, na każde gospodarstwo domowe przypada aż 4,5 ekranów. Oznacza to, że telewizję, seriale i filmu lubimy pochłaniać nie tylko na telewizorach, ale używamy do tego też smartfonów, tabletów czy komputerów. Dowodem na to jest też fakt, że aż 72 proc. z nas wideo ogląda poza domem, np. w drodze do pracy lub na wyjazdach.

Oglądaj, co chcesz i kiedy chcesz

To wszystko sprawia, że dostawcy usług muszą dzisiaj mieć niezwykle nowoczesną ofertę. Jednym z wyróżniających się tutaj podmiotów jest Orange. Firma ma w swoim portfolio między innymi serwis Orange VOD, w którym klienci mogą wypożyczać filmy. Co miesiąc lądują tam świeże premiery, które jeszcze niedawno były w kinach, to między innymi: „Barbie” z Margot Robbie w roli głównej czy też najnowsza odsłona „Mission: Impossible” - „Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One”, w której możemy zobaczyć naszego rodaka Marcina Dorocińskiego.

A co z oglądaniem kiedy i gdzie chcesz? Tutaj również Orange ma sporo do zaoferowania. Przede wszystkim to Orange TV Go, czyli aplikacja, która pozwala na cieszenie się telewizją na dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu. Możesz ją zabrać ze sobą, np. na zimowy wyjazd w góry, gdzie po intensywnym dniu zwiedzania lub jazdy na nartach możesz wyglądnie zasiąść na kanapie lub fotelu i nadrobić zaległości.

Taka propozycja to też doskonała oferta dla całej rodziny. Załóżmy, że ktoś chce oglądać akurat mecz polskiej reprezentacji, inna osoba nowy odcinek serialu, a jeszcze inna bajki. W takim wypadku przydałyby się aż trzy telewizory. Rzecz w tym, że Orange, za sprawą swoich aplikacji, pozwala łatwo ten problem wyeliminować. Wystarczy telefon lub tablet, aby pogodzić interesy wszystkich domowników.

Warto dodać, że Pomarańczowi mają w tym momencie ciekawą, świąteczną ofertę z urządzeniem mobilnym za złotówkę. Wystarczy wybrać pakiet ze światłowodem Orange Love Mini, Standard albo światłowód z telewizją, aby otrzymać tablet TCL TAB 10 Gen 2 za symboliczną złotówkę. Szybki internet przyda się także do seansów online, rodzinnej rozrywki, pracy zdalnej czy nauki.

Warto też wspomnieć o dodatkowych pakietach tv, które przygotował Orange. To między innymi CANAL+ Prestige 4K z licznymi kanałami tv i dostępem do serwisu CANAL+ online, w którym można obejrzeć m.in.: trzeci sezon „Belfra” z Maciejem Stuhrem w roli głównej czy komediowy hit „THE OFFICE PL 3”. Można wybrać także Pakiet HBO z trzema kanałami tv i dostępem do serwisu HBO Max, w którym są takie przeboje, jak m.in.: drugi sezon „Pozłacanego wieku” czy filmowe hity, jak „Zakonnica II”. Orange pozwala również na opłacanie player.pl poprzez doliczenie go do rachunku. Tam z kolei obejrzycie takie hity, jak: rewelacyjny serial „Chyłka” na podstawie bestsellerowych książek Remigiusza Mroza, „Skazana”, w którym sędzia Sądu Okręgowego trafia do zakładu karnego dla kobiety czy też trzymający w napięciu thriller „Pajęczyna”.

Do pakietu z telewizją można dokupić także Pakiet Eleven, w którym są kanały sportowe z najlepszymi rozgrywkami w Europie i na świecie. Opłaty za pakiety dodatkowe są widoczne na jednym rachunku, który możesz monitorować z poziomu aplikacji Mój Orange, a także co miesiąc opłacać. Co ważne, pakiety CANAL+ Prestige 4K lub Eleven możesz dokupić później, gdy już posiadasz pakiet z telewizją.

Jak działa telewizja w Orange?

W Orange sygnał telewizyjny nie jest dostarczany w tradycyjny sposób. W przypadku Pomarańczowych wykorzystywana jest ta sama droga, co przy internecie stacjonarnym. Jeśli korzystasz z superszybkiego światłowodu, to wykorzystywana jest technologia FTTH. Ta gwarantuje bardzo szybkie przesyły danych, które umożliwiają oglądanie kanałów w jakości 4K, a w przyszłości nawet 8K.

Warto też wiedzieć, że w ofercie Orange znajduje się blisko 200 kanałów telewizyjnych w różnych kategoriach, w tym dedykowane dzieciom, filmom, kulturze, nauce, ale też informacyjne. Klienci mogą z nich korzystać w ramach pakietu internetu z telewizją, a także pakietu Orange Love, w którym mamy nawet aż cztery usługi (internet, telewizja, abonament komórkowy oraz telefon internetowy w pakietach Standard i Extra).

Króluje streaming

Jednak nikt chyba nie ma wątpliwości, że Polacy przede wszystkim pokochali streaming. To właśnie w nich możemy oglądać najgłośniejsze filmy ostatnich lat oraz seriale, takie, jak: „Stranger Things”, „Wiedźmin”, „Dark”, „Sex Education”, „Gambit Królowej”, „Dom z Papieru” na Netflixie oraz „Sukcesja”, „Euforia” i wiele innych na HBO Max. Jeśli wszystkie masz już obejrzane, to nie ma powodów do obaw. Każdy z tych serwisów przygotował na grudzień coś ciekawego.

W Netflix to przede wszystkim „Rebel Moon”. Film w reżyserii Zacka Snydera początkowo miał być częścią uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ostatecznie jego pomysł został odrzucony przez LucasFilms, więc postanowił on pójść inną drogą i stworzył własny świat. Pierwsza część „Rebel Moon” ma być dopiero wstępem do dalszych historii, i trzeba przyznać, że film zapowiada się niezwykle ciekawie. Już pierwsze zapowiedzi są obietnicą rewelacyjnego science-fiction, które może być początkiem czegoś wielkiego. W produkcji nie zabraknie znanych aktorów, w tym Anthony’ego Hopkinsa, Charliego Hunnama, Raya Fischera i Sofii Boutella.

To jednak nie wszystko. Na grudzień Netflix przygotował też dla fanów drugą część finałowego, szóstego sezonu „The Crown”, który opowiada o Królowej Elżbiecie II i całej brytyjskiej rodzinie królewskiej, serial Berlin, który ma być prequelem do wydarzeń z „Domu z Papieru” czy wreszcie polską satyryczną komedię „1670” w gwiazdorskiej obsadzie. Dlatego tym ciekawiej prezentuje się najnowsza oferta Orange Love z telewizją i Netflix, w ramach której pomarańczowy operator przygotował świąteczną niespodziankę w postaci Netflixa przez pierwszych 6 miesięcy w prezencie. Co ważne, można w tym przypadku skorzystać zarówno z już aktywnego konta w serwisie streamingowym i dołączyć go do pakietu Orange Love, jak i stworzyć zupełnie nowe, jeśli takowego nie posiadamy.

Jakby tego było mało, korzystając z superszybkiego światłowodu o prędkości większej niż 300 Mb/s przez pierwsze 6 miesięcy nie zapłacisz abonamentu za usługę. Dotyczy to umowy podpisywanej na 24 miesiące. Dzięki temu, wybierając Orange Love Standard z Netflix i właśnie światłowodem możesz skorzystać z 3 upominków jednocześnie o wartości nawet 1800 zł. Mowa o 6 pierwszych miesiącach Netflix w prezencie, 6 miesiącach światłowodu bez opłat oraz tablecie TCL za złotówkę.

Z Orange oglądasz po swojemu

Jak widać Orange to nie tylko telefonia komórkowa i światłowód. Chociaż są to koronne usługi w ofercie firmy, to również wiele ma ona do zaproponowania także w segmencie telewizji. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Pomarańczowi przygotowali wiele ciekawych ofert, dzięki którym ulubione mecze, programy, seriale i filmy obejrzysz na praktycznie dowolnym urządzeniu, kiedy i gdzie chcesz.

Z oferty skorzystają wszyscy domownicy, w czym pomoże też tablet za złotówkę. Pokuszę się o stwierdzenie, że dzięki Orange jesienno-zimowe wieczory mogą być niezwykle przyjemne i relaksujące.

Tekst sponsorowany na zlecenie Orange Polska.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Orange, własne