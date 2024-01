Sposób na telewizję w Nowym Roku. Płać 50 proc. mniej

Telewizja internetowa Televio wchodzi w rok 2024 z wyjątkową zniżką dla abonentów. Usługę możesz subskrybować już za 1 zł za pierwszy miesiąc, a na kolejne 3 miesiące dostaniesz 50% zniżki. Twórz profile dla całej rodziny, nagrywaj seriale i oglądaj audycję aż do 7 dni wstecz.

Wraz z rozwojem internetu pojawiły się nowe możliwości przesyłania sygnału telewizyjnego, co bezpośrednio wpłynęło na to, w jaki sposób możesz oglądać dzisiaj ulubione programy TV. Wykorzystanie sieci szerokopasmowej pozwoliło wzbogacić usługę telewizyjną, dodając do niej nowoczesne funkcje jak możliwość nagrywania audycji. Co więcej, treści telewizyjne są dostępne w bardziej przystępnej cenie.

Telewizja internetowa Televio udostępnia swoją usługę z 50% zniżką dla nowych użytkowników na 3 pierwsze miesiące subskrypcji. W ofercie znajdziesz 120 kanałów, które możesz oglądać na dowolnym urządzeniu w Polsce i całej UE.

Jak działa telewizja internetowa?

Telewizja może kojarzyć Ci się z koniecznością dopasowywania się do sztywno ustalonego programu TV, ale to już przeszłość. Dzięki Televio tylko od Ciebie zależy, kiedy zanurzysz się w świat ulubionych filmów czy seriali. TV online zmienia sposób, w jaki oglądasz treści telewizyjne, pozwalając Ci na zatrzymywanie audycji w dowolnym momencie i przewijanie wybranych kanałów nawet do 7 dni. Funkcje te dają Ci pełną swobodę decydowania, co i kiedy oglądasz, eliminując konieczność dostosowywania się do ramówki telewizyjnej.

Warto też wspomnieć o funkcji nagrywania. W Televio programy TV możesz zapisywać jednym kliknięciem bezpośrednio w aplikacji. Masz na to aż do 120 godzin. Nagrania dostępne są na każdym urządzeniu, na którym oglądasz telewizję. Audycje przechowywane są przez trzy miesiące z możliwością przedłużenia o kolejne trzy. Usługa pozwala zapisywać filmy, a także całe sezony seriali. Możesz zaplanować nagrywanie odcinków z wyprzedzeniem przed emisją w TV. W ten sposób zostaną automatycznie dodane do zakładki Nagrania, a Ty możesz odtworzyć je, kiedy tylko chcesz.

Jak możesz zauważyć, elastyczność oglądania jest kluczowym elementem telewizji przez internet. Jest ona możliwa również dzięki dostępowi do usługi na wielu urządzeniach. Wystarczy, że podłączysz ulubiony telewizor, telefon lub komputer do internetu od dowolnego dostawcy i możesz oglądać polskie kanały TV w każdym miejscu w całej Unii Europejskiej. Televio posiada wsparcie dla telewizorów Smart TV (Android TV, Samsung, LG), dekoderów (Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV) i urządzeń mobilnych (Android, iOS). Telewizję można też oglądać na komputerach i laptopach z poziomu przeglądarek.

Jak zacząć korzystać z telewizji przez internet?

W przeciwieństwie do tradycyjnej telewizji (np. naziemnej lub kablowej), podłączanie TV online Televio nie jest związane z wierceniem ścian lub instalowaniem skomplikowanych urządzeń lub anten. Aby zacząć oglądać, wystarczy zarejestrować się w usłudze i pobrać aplikację na ulubione urządzenie.

Telewizja internetowa Televio opiera się na miesięcznej subskrypcji, tak, jak wygląda to w przypadku wielu platform streamingowych. Nie musisz więc podpisywać długoletnich umów. Z usługi możesz zrezygnować w dowolnym momencie, bez żadnych dodatkowych opłat. W zależności od preferencji i nawyków oglądania, do wyboru masz trzy pakiety podstawowe: BASIC, FAMILY i PREMIUM.

Jeżeli interesuje Cię dostęp do najważniejszych polskich kanałów TV w atrakcyjnej cenie, to najciekawszą opcją będzie dla Ciebie oferta BASIC, w której masz 25 godzin na własne nagrania. Pakiet możesz przetestować już za 1 zł za pierwszy miesiąc, a za kolejne trzy zapłacisz o połowę mniej, czyli 4,90 zł zamiast 9,90 zł. W ofercie są dostępne 54 kanały TV, w tym stacje ogólnotematyczne jak Polsat, TVN czy TVP1.

Jeżeli interesuje Cię większy wybór kanałów, telewizja internetowa przygotowała dwie inne propozycje. Pakiet FAMILY, w którym znajdziemy 89 stacji telewizyjnych, w tym polskie kanały ogólnotematyczne, a także podstawowe stacje dokumentalne (np. National Geographic i BBC Earth, Polsat Viasat), kanały dla dzieci (Disney Channel, Top Kids, Duck TV) lub kanały filmowe (np. AXN, FX i pakiet FilmBox). W ofercie przeznaczono 50 godzin na własne nagrania. Z 50% zniżką na 3 miesiące, subskrypcja miesięczna to 14,90 zł zamiast 29,90 zł miesięcznie.

Ostatnią opcją do wyboru jest pakiet PREMIUM, który został wzbogacony o dodatkowe kanały dokumentalne (National Geographic Wild, National Geographic Wild, DocuBox), filmowe (FX Comedy, AXN Black, AXN White), dziecięce (Disney Junior, Disney XD, CBeebies) i sportowe (Eleven Sports 1, 2, 3, 4). Pakiet również można subskrybować z 50% zniżką na 3 miesiące, dzięki czemu za miesiąc zapłacisz 19,90 zł zamiast 39,90 zł.

Ofertę podstawową można zawsze rozszerzyć o kolejne kanały. Televio oferuje dwa pakiety dodatkowe do wyboru: INFO i RELAX. W pierwszym znajdują się stacje informacyjne jak np. TVN24, a w drugim kanały erotyczne. Telewizja internetowa pozwala też wzbogacić ofertę o dodatkowy ekran, co pozwala na korzystanie z usługi na 3 telewizorach jednocześnie.

Chcesz przetestować telewizję internetową Televio? Wypróbuj pakiet BASIC już za 1 zł za pierwszy miesiąc. Za kolejne 3 miesiące zapłacisz 50% mniej!

*Artykuł sponsorowany firmy Televio.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Televio

Źródło tekstu: Televio