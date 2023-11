3 miesiące telewizji dla całej rodziny o 50% mniej. A teraz na BLACK FRIDAY zdobądź także pakiet PREMIUM w prezencie

Lubisz spędzać czas z rodziną przed telewizorem? Skorzystaj z oferty od TV online Televio i płać za telewizję mniej. Na Black Friday pakiet BASIC kupisz już za 1 zł, a w prezencie otrzymasz kanały PREMIUM.

Kto nie lubi usiąść z bliskimi przed telewizorem, zwłaszcza gdy na zewnątrz jest zimno, a dni są coraz krótsze. Wspólne oglądanie telewizji to jedno z ulubionych zajęć większości rodzin. A wiele z nich decyduje się na nowocześniejsze i bardziej ekonomiczne rozwiązania, jak odtwarzanie kanałów przez internet.

Możliwość oglądania na wielu ekranach jednocześnie, elastyczny abonament i brak wiążących umów. Tak właśnie prezentuje się Televio. Telewizja online, która dzięki zaawansowanym funkcjom nadaje klasycznej rozgrywce zupełnie nowego wymiaru, i to w atrakcyjnej cenie.

Usługę Televio można przetestować już za 1 zł za pierwszy miesiąc. A w promocji na koniec roku telewizja internetowa oferuje 50% zniżki na 3 kolejne miesiące subskrypcji. Co więcej, na Black Friday nowi użytkownicy, którzy wybiorą pakiet BASIC, otrzymają w prezencie pakiet PREMIUM na miesiąc za darmo.

Oglądaj wygodnie, co chcesz i kiedy chcesz

Jednym z głównych czynników przyciągających rodziny do Televio jest dostępność i wygoda. Widzowie nie muszą już dostosowywać się do programu TV – teraz to telewizja internetowa dostosowuje się do nich. To oznacza, że nie tylko wybierają, co chcą oglądać, ale także, kiedy to robią.

Współczesne życie rodzinne potrafi być bardzo intensywne. Praca, szkoła, obowiązki domowe, dodatkowe zajęcia. To wszystko zabiera mnóstwo czasu w ciągu dnia. Kiedy przychodzi zasłużony odpoczynek, nikt nie chce czekać na konkretną godzinę, aby zobaczyć wspólnie film, który dodatkowo przerywany jest reklamami.

W Televio większość kanałów można przewijać do 7 dni wstecz, dzięki temu wiele filmów, seriali i programów jest dostępnych na życzenie. Ta funkcja daje również możliwość pomijania reklam dla konkretnych audycji. Kiedy potrzebna jest przerwa, transmisję można w dowolnym momencie zatrzymać.

Platforma oferuje także opcję nagrywania wybranych audycji bezpośrednio w aplikacji, co pozwala zapisywać ulubioną rozrywkę na później i odtwarzać ją w dowolnym momencie. Na własne nagrania przeznaczono do 120 godzin. Użytkownicy mogą nagrywać filmy i całe sezony seriali, które przechowywane będą do 6 miesięcy.

Wybór filmu na wieczór potrafi być dużym wyzwaniem, dlatego w usłudze Televio stworzono sekcję rekomendowanych tytułów, co znacznie ułatwia wyszukiwanie pozycji do wspólnego oglądania. Sekcja Polecane podzielona jest na kategorie, dzięki którym szybciej odnaleźć interesujące nas treści. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie i to nie jedyne, które niewątpliwe przypomina platformy streamingowe.

Podobnie też, jak w platformach streamingowych, telewizja internetowa dostosowuje się do widzów. W Televio umożliwiono tworzenie profili użytkowników, dzięki temu każdy domownik ma swoją własną przestrzeń, gdzie może oznaczać ulubione kanały i zmieniać ich kolejność. Usługa pozwala tworzyć do 5 profili z jednym kontem, w tym również profil dziecięcy.

Oglądaj, gdziekolwiek jesteś, czyli ulubione kanały zawsze pod ręką

To, czym wyróżnia się telewizja internetowa, to jej dostępność na wielu urządzeniach. Televio działa między innymi na telewizorze, komputerze czy telefonie. To sprawia, że kanały TV można odtwarzać z dowolnego miejsca, na przykład oglądając serial na tablecie podczas gotowania lub śledząc wiadomości w drodze do pracy.

Aplikacje telewizyjne są dostępne na większości telewizorów Smart TV z systemem Android TV Samsung Smart TV i LG Smart TV, co pozwala całej rodzinie wspólnie cieszyć się telewizją na dużym ekranie. Także właściciele starszych odbiorników mogą korzystać z Televio wygodnie w salonie. Usługa działa za pomocą dekoderów z systemem Android TV i dekoderów Apple TV. Telewizja internetowa oferuje też sprzedaż własnego urządzenia – Media Box Q z systemem Android TV.

Serwis posiada wsparcie dla odtwarzaczy multimedialnych i urządzeń, które wykorzystują technologię umożliwiającą strumieniową transmisję treści. Televio obsługuje Amazon Fire TV, Chromecast i AirPlay.

Dla osób, które chcą korzystać z telewizji przez internet z dowolnego miejsca, najlepszym rozwiązaniem będą aplikacje mobilne, które można pobrać na telefon i tablet ze sklepów Google Play lub App Store. Televio działa na terenie Polski i całej Unii Europejskiej. Ulubione programy TV można odtwarzać też na komputerze lub laptopie. Platforma obsługuje wszystkie popularne przeglądarki na systemach operacyjnych Windows, MacOS i Linux.

Wypróbuj pakiet BASIC za 1 zł i otrzymaj w prezencie PREMIUM za darmo

Telewizja internetowa Televio na Black Friday przygotowała specjalną promocję, dzięki której usługę będzie można wypróbować już za złotówkę, otrzymując przy tym dodatkowe kanały w prezencie. Kolejne 3 miesiące już o połowę taniej.

Wszyscy nowi użytkownicy, którzy kupią pakiet BASIC za 1 zł za pierwszy miesiąc, otrzymają pakiet PREMIUM całkowicie za darmo. Ze stacji PREMIUM można korzystać bezpłatnie przez cały miesiąc. Do wyboru są różnorodne kanały TV, w tym filmowe, dokumentalne, kanały dla dzieci i wiele innych. Promocja trwa od 20 do 26 listopada 2023 roku.

Dodatkowo, Televio oferuje 50% zniżki na 3 pierwsze miesiące subskrypcji jednego z trzech podstawowych pakietów. Dzięki temu na przykład za pakiet BASIC zapłacimy 4,90 zł, zamiast 9,90 zł miesięcznie. Przejdź na stronę Televio i sprawdź wszystkie dostępne w ofercie pakiety.

