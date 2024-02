Jak zaoszczędzić przy kupnie smartfona? Dwa proste sposoby

Przekaz największych producentów smartfonów jest jasny: tanio już było. Tecno nie zgadza się z tym stwierdzeniem i pokazuje, że da się zrobić nie tylko niedrogo, ale również dobrze.

Jeżeli masz wrażenie, że z roku na rok coraz więcej trzeba płacić za telefon, dostając jednocześnie coraz mniej, to nie jesteś w tym odosobniony. Producenci podnoszą ceny smartfonów, często zabierając przy tym przydatne akcesoria. Najpierw pozbyli się słuchawek, a teraz nawet ładowarki są rzadkością.

Jeszcze kilka lat temu bez problemu można było kupić porządnego smartfona za mniej niż tysiąc złotych bez konieczności dokupowania ładowarki. Teraz jest to o wiele trudniejsze. Na szczęście nie wszyscy producenci podążają tym antykonsumenckim trendem. Istnieją marki, takie jak Tecno, które nadal oferują warty uwagi sprzęt przy zachowaniu niskich cen. W dodatku w ramach zestawu dostajemy nie tylko kabel i ładowarkę, lecz także słuchawki, czy nawet etui.

Żeby zaoszczędzić, wystarczy wybrać jeden z dwóch najnowszych modeli Tecno, które ostatnio trafiły na nasz rynek. Mowa tu o urządzeniach Spark 20 Pro i Spark 20c, których ceny zaczynają się od 499 złotych.

Tecno Spark 20 Pro i Spark 20c – elegancki wygląd w niskiej cenie

Zarówno model Spark 20 Pro, jak i Spark 20c zostały wykonane w taki sposób, by przywodzić na myśl produkty premium, nie brakuje im zatem eleganckiego i charakterystycznego sznytu, choć forma ich wykończenia nieco się od siebie różni.

Na początku weźmy na tapet model Spark 20 Pro. Z przodu czeka na nas płaski ekran IPS o częstotliwości odświeżania 120 Hz i o przekątnej 6,78 cala. Z jego górnej części spogląda na nas kamera 32 Mpix w stylu tzw. punch hole. Ciekawie zaczyna się robić, gdy spojrzymy na tył smartfona. Został on wykonany z wysokiej jakości plastiku z ciekawym wykończeniem imitującym przetarcie. W dodatku, w zależności od wybranej kolorystyki, w interesujący sposób odbija światło, ukazując prawdziwy taniec barw. Czarny przechodzi w głęboki granat wzburzonego morza podczas sztormu. Tymczasem żółty odsłania zieleń, fiolet, błękit i róż, przywodząc na myśl rozkwit różnokolorowego kwiatu.

Tecno 20c jest przede wszystkim urządzeniem mniejszym, lecz nie oznacza to, że jest mniej ciekawe. Przekątna ekranu tego smartfona mierzy 6,56 cala, więc nada się idealnie dla osób, które preferują nieco mniejsze modele, niż wynosi aktualny standard. Możemy w tym przypadku liczyć na odświeżanie ekranu na poziomie 90 Hz. Zdecydowanie warto przyjrzeć mu się z tyłu. Urządzenie obite jest przyjemną w dotyku, lekko chropowatą ekoskórą, która nie tylko sprawia, że telefon pewnie leży w dłoni, lecz również charakteryzuje się niezwykłym wzornictwem i przemyślanym wyglądem.

O trwałość Spark 20 Pro ani Spark 20c nie trzeba się martwić, gdyż producent zadbał o ich właściwe zabezpieczenie. W każdym z zestawów użytkownicy znajdą specjalne przezroczyste etui ochronne, które zabezpieczy urządzenia w razie nieszczęśliwego upuszczenia.

Niedrogi smartfon, bogate wnętrze

Aktualne średniaki i budżetowce są mocniejsze niż niektóre flagowce sprzed kilku lat. Postęp technologiczny w branży smartfonów poszedł tak naprzód, że nie trzeba wydawać tysięcy złotych, by móc się cieszyć wydajnością, pozwalającą na korzystanie z każdej aplikacji. Sama pogoń za dużymi cyferkami w testach syntetycznych również nie jest konieczna, gdyż często nie mają one wpływu na komfort użytkowania smartfona.

Tecno proponuje balans między ceną a wydajnością. Ich modele Spark 20 Pro i Spark 20c zostały zaopatrzone w układy MediaTek, jednego z przodujących producentów procesorów do smartfonów. Spark 20 Pro korzysta z ośmiordzeniowego Helio G99 Ultra Boost (2 x Cortex-A76 2.2GHz oraz 6 x Cortex-A55 2.0GHz). Za procesy graficzne odpowiada Mali-G57 MC2 zapewniając zawsze płynny i wyraźny obraz. Wydajności w grach nam tutaj nie zabraknie dzięki silnikom Aurora Engine i Darwin Engine. Ten pierwszy sprawia, że szybkość uruchamiania głównych gier jest wyższa nawet o 85%. Z kolei Darwin Engine odpowiedzialny jest za zwiększenie liczby klatek na sekundę. Dzięki czemu możemy cieszyć się nawet ośmiokrotnie wyższym FPS. W dodatku producent zadbał o aż 256 GB pamięci wbudowanej oraz nawet 16 GB RAM (8 GB + 8GB).

W przypadku przystępnego cenowo modelu Spark 20c producent musiał pójść na kilka ustępstw. Dlatego też zamiast odświeżania ekranu 120 Hz z modelu Spark 20 Pro, mamy tutaj 90 Hz, co i tak jest świetnym wynikiem. Oprócz tego zastosowano tu minimalnie mniej wydajny układ Helio G36 (4 × Cortex A53 do 2.2 GHz, 4 × Cortex A53 do 1.8 GHz), który nadal bez problemu udźwignie nawet bardziej wymagające aplikacje. W przypadku pamięci mamy tutaj dwa warianty 4 GB/128 GB lub 8 GB/128 GB. W obu przypadkach możemy poświęcić nieco pamięci wbudowanej, by uzyskać więcej RAMu.

Pomimo niskiej ceny producent nie zrezygnował z dużej baterii i szybkiego ładowania. Spark 20 Pro został zaopatrzony w akumulator o pojemności 5000 mAh oraz błyskawiczne ładowanie 33 W. W tańszym Spark 20c znajdziemy również ogniwo 5000 mAh, choć trzeba pamiętać, że ekran jest tu mniejszy, co przekłada się na długą pracę baterii.

Smartfon fotograficzny? Nie potrzebuję! Mam Tecno Spark 20 Pro

Nie każdy musi mieć flagowca, szczególnie w sytuacji, gdy tańsze telefony są w stanie zaoferować tyle samo lub niewiele mniej. Świetnym tego przykładem jest Tecno Spark 20 Pro, który kosztuje zaledwie 899 złotych i jednocześnie oferuje możliwości fotograficzne, których nie powstydziłyby się o wiele droższe urządzenia. Zawdzięcza to aparatowi głównemu 108 Mpix (F/1.75, 1/1.67’) oraz przedniej kamerze do selfie 32 Mpix. W połączeniu z funkcjami sztucznej inteligencji Tecno Spark 20 Pro jest gwarantem niesamowitych fotografii.

Równie ciekawie wygląda tutaj sprawa formatu wideo. Użytkownik może dostosować wszystko do własnych preferencji wybierając między jakością 2K, FHD lub 720p. Spersonalizować można również liczbę klatek na sekundę, mając do wyboru 60 lub 30 kl./s.

Ciekawie prezentuje się także w tej kategorii Spark 20c. Pomimo tego, że urządzenie można kupić za zaledwie 499 złotych, producent włożył w niego aparat 50 Mpix (1/2.8". PDAF) , którego nie powstydziłyby się modele ze średniej półki. Do tego mamy do dyspozycji autofokus z detekcją fazy, funkcje AI oraz sprawnie działający HDR. Nagrywać możemy w jakości 1080p lub 720p. W obu przypadkach obowiązuje limit 30 kl./s.

Takiego smartfona dawno już nie było

Krótko mówiąc, Tecno idzie pod prąd bardzo wartkiego nurtu zapoczątkowanego przez innych producentów. Wprowadzając do sprzedaży modele Spark 20 Pro i Spark 20c pokazuje, jak zapiera się rękami i nogami, by nie dać się mu porwać. Wspomniane urządzenia to świetny sposób, by zaoszczędzić na kupnie smartfona ze względu na niską cenę i pełny zestaw akcesoriów, co jest dowodem na to, że funkcjonalność jest bardzo wysoko na liście priorytetów producenta. Są to szczególnie ważne smartfony, gdyż przez ostatnie lata ciężko było znaleźć sensowne pozycje poniżej 1000 złotych. Tutaj mamy nie tylko rozsądne podejście do ceny, lecz również wyczucie balansu między nią a wydajnością. Po co przepłacać, jeżeli można mieć i korzystnie cenowo, i dobrze?

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie firmy Tecno.

Źródło zdjęć: Własne