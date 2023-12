Ekran idealny nie istnieje? To patrz tutaj

Ekran smartfonu przyjmuje średnio prawie 100 spojrzeń każdego dnia. Od niego zależy, jak będzie wyglądać strona internetowa, film czy gra. To najważniejsza część smartfonu. To jego twarz.

Ekran stworzony do oglądania

Ekrany TCL NXTPAPER od pierwszej chwili wyglądają czarująco. Po wyjęciu z pudełka widać, że mamy do czynienia z wyróżniającym się materiałem. Ekran można chwycić bez obaw, bo powierzchnia nie przyjmuje odcisków palców. Jest przy tym wyjątkowo przyjemna w dotyku i wydaje się naturalna, w przeciwieństwie do gładkiego szkła.

Po włączeniu od razu widać, dlaczego ekran wygląda właśnie tak. NXTPAPER jest jak kolorowy papier. Wyświetlany na nim obraz do złudzenia przypomina stronę z kolorowego magazynu. Ekran przypomina papier nie tylko w dotyku.

To oczywiście nie przeszkadza w oglądaniu filmów i graniu na tablecie czy smartfonie z serii TCL NXTPAPER. Ekran NXTPAPER wyświetla pełną paletę soczystych barw, zachowując dobre odwzorowanie. To oznacza, że można cieszyć się pełnią wrażeń nie tylko przy czytaniu magazynów i komiksów, ale i podczas oglądania filmów czy edycji zdjęć. Nie można tego powiedzieć na przykład o ekranach typu E Ink, stosowanych w czytnikach e-booków.

Nie da się nie docenić tego typu ekranu, gdy oświetli go ostre, jesienne słońce. Wyświetlacz ten niemal nie ma odbić, więc pozostaje czytelny także na zewnątrz. Jeśli padnie na niego światło z zewnątrz, zostaje rozproszone. Z perspektywy patrzącego wygląda to, jakby promienie słońca były pochłaniane przez powierzchnię ekranu. To możliwe dzięki nano-bruzdom (nano-etching) na matowej warstwie. Zdolność do redukcji odbić ekranów NXTPAPER potwierdza certyfikat TÜV Rheinland Reflection Free.

Ten ekran ma jeszcze jedną przewagę nad powszechnie stosowanym LCD i AMOLED. Jego konstrukcja została od podstaw wymyślona, by nie męczyć oczu, nawet jeśli będziesz pracować z tabletem przez długie godziny. Na ekranie NXTPAPER znajduje się seria fizycznych filtrów, które redukują emisję niebieskiego światła. To ono powoduje, że po wieczorze z serialami albo grami mamy trudności z zasypianiem. Wpatrywanie się w chłodne światło ekranów powoduje także, że oczy nam wysychają, pieką i trudniej nam skupić wzrok. Niektóre badania sugerują także, że ten zakres światła jest odpowiedzialny za przyspieszone starzenie skóry twarzy, podobnie jak promieniowanie ultrafioletowe.

Redukcja emisji niebieskiego światła odbywa się bez straty dla wyświetlanych na ekranie barw. Tu również jakość filtrów potwierdza certyfikat wydany przez instytut TÜV Rheinland – Low Blue Light. To rozwiązanie znacznie wygodniejsze od filtrów na poziomie oprogramowania, gdy po prostu ekran robi się pomarańczowy.

Oczywiście, jeśli masz ochotę, możesz korzystać także z filtra zmieniającego barwę ekranu zależnie od pory dnia i otoczenia. Sztuczna inteligencja bierze pod uwagę porę dnia oraz światło w najbliższym otoczeniu i na tej podstawie dobiera kolory i jasność ekranu. Dzięki temu w dzień w pełnym słońcu wszystko jest doskonale widoczne, bo jasność ekranu sięgnie 500 nitów. W nocy zaś światło z ekranu nie będzie razić w oczy, bo zostanie zredukowane niemal do zera. Nie zabrakło ustawień ułatwiających korzystanie z tabletu i smartfonów osobom, które mają problemy z widzeniem kolorów.

Fenomenalne i innowacyjne ekrany TCL trafiły najpierw do tabletów, a obecnie można znaleźć je także w smartfonach.

TCL 40 NXTPAPER 5G i TCL 40 NXTPAPER

Smartfony z ekranami NXTPAPER są bardzo interesujące. Z jednej strony blisko im do papieru, co dodatkowo podkreśla nakładka NXTPAPER, opracowana specjalnie dla nich. Możesz „podkręcić” kontrast, gdy będziesz korzystać ze smartfonu na zewnątrz, złagodzić obraz na wieczór, a nawet włączyć czarno-biały interfejs. W tym trybie smartfon wygląda jak mały czytnik e-booków.

NXTPAPER daje ogromny komfort korzystania ze smartfonu, zwłaszcza że powłoka ekranu nie przyjmuje odcisków palców, i jest on czytelny ponadto w ostrym świetle pod różnymi kątami. Z drugiej strony widoczna jest pełna gama kolorów, a odświeżanie ekranu sięga 90 Hz, co pozwala na wyświetlanie płynnych animacji. W połączeniu z głośnikami stereo ekran ten sprawdzi się także w odtwarzaniu filmów i podczas grania.

TCL 40 NXTPAPER 5G zrobi świetny użytek z autorskiego ekranu TCL. Znalazł się tu panel o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości HD+. Akumulator ma pojemność 5000 mAh, a gdy zabraknie energii, można smartfon szybko doładować z mocą 33 W. Smartfon zastąpi także portfel, bo obsługuje płatności zbliżeniowe. Warto zwrócić uwagę także na aparat wspierany przez sztuczną inteligencję. Obok głównego z matrycą 50 MPix znalazł się aparat makro, który ucieszy każdego miłośnika biologii.

TCL 40 NXTPAPER to gratka dla szukających większego ekranu, dla których łączność 5G nie jest priorytetem. Panel NXTPAPER zamontowany w tym modelu ma przekątną mierzącą aż 6,78 cala, rozdzielczość FHD+ i częstotliwość odświeżania 90 Hz. W połączeniu z głośnikami stereo z dźwiękiem DTS to świetna maszyna do multimediów. Wieczorami zaś doskonale zastąpi czytnik e-booków. Na tej przekątnej ekranu można komfortowo zagłębić się w fantastycznych światach literatury.

Być może zaskoczy Cię cena tych smartfonów. Mimo że mają wyjątkowe, autorskie ekrany i robią świetne wrażenie, zostały wycenione bardzo rozsądnie. TCL 40 NXTPAPER 5G kosztuje tylko 999 zł, model bez 5G jest o 100 zł tańszy. Jestem przekonana, że Twoje oczy Ci podziękują za zmianę smartfonu na taki z ekranem NXTPAPER.

TCL NXTPAPER 11

TCL NXTPAPER 11 to najnowszy tablet z ekranem typu NXTPAPER 2.0. W porównaniu do pierwszego modelu ma jeszcze jaśniejszy ekran – do 500 nitów – co pozwoli używać go nie tylko w domu. NXTPAPER 11 to wyjątkowo lekki, smukły tablet z ekranem 2K o przekątnej 11 cali i proporcjach 5:3, czyli zbliżonych do zeszytu w formacie B5. Jest idealny nie tylko do przeglądania internetu i czytania. Jeśli podłączysz do niego myszkę i klawiaturę, Android przejdzie w tryb z okienkami, świetny do pracy z dokumentami.

Z cyfrowej rozrywki rezygnować nie musisz. Choć ekran przypomina papier, możesz na tym tablecie oglądać filmy nawet przez 13 godzin, korzystając przy tym z czterech mocnych głośników. Granie również nie będzie problemem i spokojnie wystarczy na nie mocy. Przy tym wyświetlacz bez odbić, redukcja niebieskiego światła i świetne kąty widzenia ekranu dodatkowo poprawią wrażenia.

Do tabletu powstały praktyczne akcesoria. Powierzchnia przypominająca papier w połączeniu z rysikiem T-Pen (sprzedawany oddzielnie) daje wrażenie pisania po prawdziwym papierze. To czyni z niego świetny notes dla ucznia i szkicownik dla artysty. Bezpieczny transport zapewni zaś dopasowane etui z podstawką, które również można dokupić. Tablet ten kosztuje 1199 zł, w okresie promocyjnym można go kupić nawet za 999 zł, a tymczasem ochrona wzroku, którą zapewnia, jest bezcenna.

