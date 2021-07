T-Mobile przedstawia: rodzinny myBand 4family w ofercie z kartą SIM

Opieka nad członkiem rodziny, gdy jesteś daleko, nie musi być trudna. Opaska myBand 4family pokazuje, że wystarczy jedno małe urządzenie z jednym przyciskiem, by zapewnić bezpieczeństwo i stały kontakt, nawet jeśli wyjeżdżasz na wakacje. Z kolei osoba nosząca ją może w razie problemów szybko zadzwonić do kontaktów alarmowych.

myBand 4family łączy podstawowe funkcje telefonu z opaską sportową. Mamy tu bowiem miejsce na kartę SIM, głośnik i mikrofon umożliwiające rozmowę, sensor monitorujący tętno, zliczający kroki oraz GPS, dzięki któremu można śledzić, gdzie jest bliska osoba. Jest tu też kilka dodatków jak możliwość wysyłania wiadomości głosowych czy ustawiania przypomnień z komunikatem głosowym. Do obsługi opaski służy jeden fizyczny przycisk. Ekran jest dość wyraźny, by osoba nie widząca idealnie była w stanie odczytać godzinę i nazwę kontaktu. Znalazł się tu 1-calowy panel TFT o rozdzielczości 128 × 96 px, czytelny także w słońcu.

Jak to działa w praktyce? Na poniższym filmie pokazuję najważniejsze funkcje opaski:

Warto zwrócić uwagę na to, że gniazdo na kartę nano SIM jest zabezpieczone śrubkami i nie ma tu typowych „sanek”. Nie ma też łączności Bluetooth – parowanie odbywa się z użyciem numeru IMEI opaski w aplikacji opiekuna. Opiekun musi mieć smartfon z Androidem, by zainstalować tę aplikację. Niebawem będzie dostępna też aplikacja dla iOS-a.

Opaska myBand 4family korzysta z łączności GPRS i ma zasięg w pasmach 850/900/1800/1900 MHz. To w ten sposób są przesyłane powiadomienia, przypomnienia i ustawienia. Zasilanie zapewnia akumulator 580 mAh, który wystarczy na 2-3 dni używania opaski i do 5 dni czuwania. Do ładowania służy kabel z magnetycznym złączem, ładowarki USB nie ma w komplecie.

Sama opaska jest większa niż testowane przez nas często opaski sportowe (55 × 31 × 14,8 mm), ale wciąż dość lekka – waży 40 gramów. W zestawie znalazł się też pasek z przyjemnego tworzywa sztucznego. Urządzenie jest do pewnego stopnia odporne na wodę – spełnia wymagania normy IP66. Można je bez obaw pochlapać przy myciu rąk, ale na pewno nie należy z nim pływać.

Opaskę można znaleźć w ofercie T-Mobile. Przy abonamencie o wysokości 25 zł i umowie na 24 miesiące będzie kosztować tylko 1 zł. Abonament „Senior Watch” obejmuje 1 GB internetu w kraju oraz nielimitowane rozmowy na numery stacjonarne i komórkowe.

