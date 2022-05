Smartwatch dla dziecka. Jaki wybrać?

Czy smartwatch dla dziecka jest dobrym pomysłem? Jaki model wybrać i na co zwrócić uwagę podczas zakupu? Doradzamy.

Sezon komunijny w pełni. Wielkimi krokami zbliża się także Dzień Dziecka. Zapewne wielu z Was rozgląda się aktualnie za idealnym prezentem dla swoich pociech. Ba, pójdę o krok dalej – jestem pewien, że wśród pomysłów na upominek choć przez chwilę przewinął się smartwatch. Tylko czy to na pewno dobry prezent dla dziecka? A jeśli tak, to jaki model wybrać i na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Doskonałe pytania! Na całe szczęście znamy na nie odpowiedzi i chętnie się nimi podzielimy.

Smartwatch dla dziecka – czy warto?

Smartzegarki to jedne z niewielu gadżetów, które zamiast siedzenia przed ekranem promują aktywność fizyczną i zdrowe nawyki, takie jak chodzenie spać o odpowiednio wcześniej porze, zażywanie odpowiedniej ilości snu i regularne picie wody.

Głównym zadaniem smartwatcha jest monitorowanie aktywności osoby, która go nosi. W tym celu zegarek wykorzystuje szereg czujników, takich jak akcelerometr czy pulsometr, by mierzyć m.in. dzienną liczbę kroków, stres czy czas snu. Dane takie można później sprawdzić z poziomu zegarka lub dedykowanej aplikacji. W przypadku smartwatchy marki Amazfit jest to aplikacja Zepp, którą znajdziemy w Sklepie Play i App Store.

To drugie rozwiązanie jest nawet lepsze. Aplikacja w przystępny sposób pokazuje bowiem nasze postępy w czasie. Wiemy, jak zmieniały się nasze nawyki na przestrzeni dni, tygodni i lat, mamy zapis wszystkich treningów oraz wskazówki dotyczące zdrowego trybu życia. To prawdziwa skarbnica wiedzy, z której warto korzystać, bo z pewnością wyjdzie to nam na dobre.

Dlaczego to wszystko takie ważne? Ponieważ nic tak nie motywuje, jak świadomość własnych postępów. Dla dzieci i młodzieży dodatkowo dochodzi element rywalizacji – zarówno z samym sobą, o coraz lepsze wyniki, jak i z rówieśnikami. Kto zrobi więcej kroków? Kto będzie miał lepszy czas na kilometr? Kto więcej jeździ na rowerze? Tutaj mamy to wszystko jak na dłoni. Chcemy być lepsi, musimy o to zawalczyć. Jeśli taka motywacja nie da rady odciągnąć dzieci od ekranu, to nie wiem, co innego miałoby pomóc.

Ale nie samym sportem człowiek żyje. Smartwatch to także modny i – co ważniejsze – praktyczny gadżet. Przede wszystkim dostarcza wiele cennych informacji na wyciągnięcie ręki: informacje o pogodzie, o ostatnich powiadomieniach na smartfonie. Możemy go także wykorzystać do sterowania muzyką.

Smartwatch to także doskonały sposób na wyrażanie siebie. Na rynku dostępnych jest wiele różnych fasonów. Zależnie od budżetu i potrzeb możemy wybierać wśród fasonów bardziej sportowych i eleganckich, dobrze wglądających zarówno na chłopięcej, jak i dziewczęcej ręce. Przede wszystkim jednak dzięki możliwości doboru różnych tarcz możliwości dopasowania smartzegarka pod własny gust są znacznie szersze niż w przypadku tradycyjnych czasomierzy.

Smartwatch dla dziecka – jaki wybrać?

Jak wybrać smartwatch dla dziecka? Przede wszystkim powinniśmy ustalić budżet oraz docelowe zastosowanie. Szukamy zegarka dla chłopca czy dziewczyny? Do noszenia na co dzień czy bardziej eleganckiej alternatywy dla klasycznej opaski? A może coś bardzo wytrzymałego, o wręcz wyczynowym zacięciu?

Jeśli natomiast chodzi o cenę, dobra wiadomość jest taka, że na smartwatch dla dziecka nie musimy wydawać od razu czterocyfrowej kwoty. Zresztą wydaje się to nawet niewskazane, mając na uwadze potencjał do niefortunnych wypadków, na który aktywna młodzież jest narażona bardziej niż nudni stateczni dorośli.

Na całe szczęście na rynku znajdziemy szeroki wachlarz zegarków w cenach zaczynających się nawet od kilkudziesięciu złotych. Jeśli jednak zależy nam na urządzeniu funkcjonalnym, niezawodnym i – co równie ważne – bezpiecznym dla naszych danych, polecamy zarezerwować na ten wydatek co najmniej 200 zł. Za te pieniądze kupimy już bardzo przyzwoity model znanej firmy, np. Amazfit.

Żeby ułatwić wybór, na kolejnej stronie przygotowaliśmy listę kilku najciekawszych naszym zdaniem propozycji, które znajdziemy w sklepach. Poszczególne zegarki należą do różnych kategorii cenowych i przeznaczone są do różnych zastosowań, w związku z czym każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

