Smartfon do 1500 zł – jak wybrać ten najlepszy?

Czym powinien charakteryzować się smartfon do 1500 zł? Na jakie cechy należy zwrócić uwagę, decydując się na zakup? Doradzamy jak wybrać telefon ze średniej półki cenowej.

Jakie smartfony cieszą się największym zainteresowaniem? Flagowce naszpikowane zaawansowaną technologią i topowymi podzespołami? Nie, najpopularniejsze telefon znajdziemy w segmencie do ok. 1500 zł, a jeśli nie wierzycie, to wystarczy spojrzeć ilu odwiedzających wyświetla nasze poradniki zakupowe, poświęcone urządzeniom z tej półki cenowej. I w zasadzie trudno się dziwić – smartfon to tylko smartfon. Nikt nie chce za niego przepłacać, a urządzenia ze średniego segmentu mają naprawdę dużo do zaoferowania swoim użytkownikom.

Ale jest też haczyk. Za 1500 zł nie kupimy smartfona idealnego. Producenci projektując urządzenia decydują się na różne kompromisy. Czasem cięcia pozwalają obniżyć cenę telefonu, a czasem umożliwiają zastosowanie lepszych podzespołów w określony obszarze (np. lepszego aparatu). Czasem mają natomiast charakter czysto arbitralny i służą wyłącznie sztucznemu zróżnicowaniu oferty danej marki.

Dla kupującego telefon jest to spore utrudnienie, bo łatwo władować się na minę i wybrać telefon, który nie będzie spełniał naszych oczekiwań, nawet jeśli te nie są jakoś szczególnie wygórowane. Na co zwracać uwagę, żeby takich sytuacji uniknąć?

Procesor – podstawa każdego smartfona

Współczesny smartfon to tak naprawdę kompaktowy komputer i tak jak w przypadku komputera, jego najważniejszym elementem jest procesor. To od niego będzie zależała szybkość działania urządzenia, obsługiwane standardy łączności, jakość zdjęć, długość wsparcia i wiele innych czynników, które koniec końców będą przekładały się na codzienne użytkowanie danego modelu. Właśnie dlatego wybierając nowy telefon to na procesor powinniśmy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności.

Smartfon z serii Qualcomm Snapdragon 700 to bezpieczny wybór w średnim segmencie.

Na całe szczęście tutaj wybór nie powinien być taki trudny. Większość smartfonów z segmentu do 1500 zł wyposażona jest w układy z rodziny Qualcomm Snapdragon 700. Oferują one dobry kompromis między wydajnością i wysoką kulturą pracy, dzięki czemu świetnie sprawdzą się w większości codziennych zastosowań.

Procesorów z rodziny Snapdragon 700 znajdziemy na rynku kilka, jednak z perspektywy typowego użytkownika różnice między nimi będą w większości nieodczuwalne. Przykładowo, realme 8 Pro z układem Snapdragon 720G powinien w praktyce zaoferować w zasadzie identyczną wydajność co urządzenia z teoretycznie wyżej pozycjonowanymi Snapdragonami 732G czy 750G. Jeśli w związku z tym nie czujemy się na siłach, by wgryzać się w tabelki ze specyfikacją i analizować słupki z wynikami testów benchmarkowych, wystarczy upewnić się, że dany model ma na pokładzie jedną z „siedemsetek”.

Wyświetlacz – płynne animacje czy lepsze kolory?

Wyświetlacz to druga kluczowa cecha, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, decydując się na zakup nowego smartfona. W końcu to na niego, a nie na procesor, będziemy przez większość czasu patrzeć. W przedziale do 1500 zł w zasadzie standardem stały się urządzenia z rozdzielczością Full HD+ (czyli najczęściej 1080x2400), która gwarantuje bardzo dobrą ostrość obrazu. Różnice pojawiają się natomiast jeśli chodzi o rozmiar i technologię wykonania takiego panelu.

Jeśli chodzi o rozmiar, to tutaj wybór będzie czysto subiektywny. Większa przekątna to większe elementy interfejsu i lepsze wrażenia podczas konsumowania multimediów, ale to także trudniejsza obsługa jedną ręką. Sami musimy zdecydować, co jest dla nas bardziej istotne.

Wyświetlacze AMOLED mogą się pochwalić lepszą czernią i żywszymi kolorami

Jeśli chodzi o technologię wykonania, tutaj wybór jest nieco bardziej skomplikowany. Na rynku ścierają się bowiem dwa dominujące rozwiązania: matryce IPS oraz AMOLED. Większość urządzeń korzysta z tych pierwszych, a powód jest prosty – panele IPS są tańsze w produkcji. Niestety w porównaniu OLED-ami mają także gorszy kontrast, poszarzałe czernie oraz gorsze kąty widzenia. Obraz w przypadku wyświetlaczy AMOLED będzie się wydawał „żywszy”, a dzięki temu przyjemniejszy w odbiorze.

Atutem paneli IPS jest natomiast to, że część z nich może się pochwalić wysokim odświeżaniem rzędu 90, a czasem nawet 120 Hz. W praktyce oznacza to, że animacje wyświetlane na urządzeniu są bardziej płynne niż w przypadku tradycyjnych ekranów 60 Hz.

Dylemat „ładniejsze kolory vs. ładniejsze animacje” przesądza naszym zdaniem kwestia bardzo pragmatyczna – zużycie energii. Wysokie odświeżanie mocno skraca czas pracy na jednym ładowaniu i jest to naszym zdaniem kropla, która przelewa czarę na korzyść wyświetlaczy AMOLED.

