Smartband, czyli opaska sportowa, to urządzenie, które cieszy się ogromną popularnością. Cenią je sobie przede wszystkim osoby aktywne fizycznie. Jakie funkcje ma inteligentna opaska i dlaczego warto ją mieć?

Smartbandy to opaski sportowe, które pozwalają monitorować codzienną aktywność fizyczną. Są one popularne przede wszystkim wśród osób uprawiających sport, które chcą śledzić swoje osiągnięcia i motywować się do regularnych ćwiczeń. Również osoby, które nie uprawiają regularnie sportu, ale chciałyby sprawdzić, ile kroków robią każdego dnia, powinny wybrać opaskę sportową. Co jeszcze warto wiedzieć na temat opasek fitness?

Czym jest smartband?

Smartband to opaska na rękę, która cieszy się ogromną popularnością. Niewielkie wymiary i prosta budowa sprawiają, że opaska nie przeszkadza w czasie treningu. Wszystkie informacje są wyświetlane na niewielkim wyświetlaczu. Dzięki niej można nie tylko śledzić swoją aktywność fizyczną, ale też monitorować stan zdrowia.

Dostęp do dużej ilości danych pozwala kontrolować swoje zdrowie w wielu sytuacjach. Czujnik tętna, liczenie spalonych kalorii, krokomierz, wyświetlanie powiadomień, ocena stresu czy analiza snu to popularne funkcje, w które jest wyposażona dobra opaska sportowa.

Z opaski można korzystać podczas uprawiania różnych dyscyplin sportu, takich jak bieganie, jazda na rowerze czy ćwiczenia na siłowni. Po zsynchronizowaniu opaski ze smartfonem uzyskamy dostęp do wszystkich danych i będziemy mogli śledzić swoją codzienną aktywność fizyczną. Duży wybór opasek monitorujących aktywność znajdziesz na stronie: https://www.euro.com.pl/opaski-monitorujace-aktywnosc.bhtml.

Smartband – czy warto kupić opaskę sportową?

Opaska sportowa to nowoczesne urządzenie, które sprawdzi się w wielu sytuacjach. Używają jej nie tylko sportowcy, ale też osoby, które chciałyby zadbać o swoją kondycję i zmotywować się do codziennej aktywności fizycznej. Nie musi to być sport, ponieważ opaska fitness świetnie sprawdza się również podczas spacerów, czy też wykonywania codziennych obowiązków takich jak sprzątanie, czy chodzenie na zakupy. Licznik kroków pokazuje nam, jaka jest nasza codzienna aktywność, dzięki czemu możemy realnie ocenić, czy każdego dnia mamy odpowiednią ilość ruchu. Pozwoli nam to wyciągnąć wnioski i zmienić swoje nawyki, jeśli tej aktywności fizycznej jest jednak za mało.

Również pomiar tętna i monitorowanie jakości snu to funkcje, które przydają się w codziennym życiu. Urządzenie zapewnia też dużą wygodę, ponieważ w zależności od tego, jaką wersję opaski wybierzemy, możemy otrzymywać powiadomienia z telefonu. Dzięki temu nie ma konieczności sięgania po telefon za każdym razem, gdy usłyszymy dźwięk powiadomienia. Smartband może też pełnić funkcję budzika. Niektóre modele mają też wbudowany moduł GPS, który pozwala śledzić przebytą trasę podczas biegania czy jazdy na rowerze.

Opaska monitorująca aktywność czy smartwatch – co wybrać?

Smartband i smartwatch to podobne urządzenia, jednak są między nimi pewne różnice. Smartband to prosta opaska, która umożliwia śledzenie aktywności fizycznej. Z kolei smartwatch to po prostu zegarek wyposażony w funkcje smart. Jest on bardziej zaawansowany technologicznie i ma więcej funkcji, takich jak prowadzenie rozmów telefonicznych i odpowiadanie na wiadomości SMS bezpośrednio za pomocą urządzenia. Smartwatch ma wyświetlacz dotykowy, który przypomina wyglądem zegarek elektroniczny. W rzeczywistości jest to jednak uproszczona wersja smartfona.

Choć smartwatche również wykorzystuje się do śledzenia aktywności fizycznej, są one większe i cięższe od smartbandów, co sprawia, że wykorzystywanie ich tylko w tym celu jest nieco niepraktyczne. Oba urządzenia są wodoodporne, dzięki czemu można z nich korzystać nawet podczas pływania. Różni je natomiast cena. Smartwatche są droższe, a najlepsze modele to koszt kilku tysięcy złotych. Z kolei ceny opasek sportowych zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych, a najdroższe nie przekraczają zwykle tysiąca złotych. Idealnie sprawdzają się więc do monitorowania aktywności fizycznej.

Jaki smartband wybrać?

Przy zakupie smartbanda trzeba zwrócić uwagę na jakość urządzenia oraz funkcje, które najlepiej sprawdzą się w naszym przypadku. Warto wziąć pod uwagę m.in.:

System operacyjny – musi on być kompatybilny ze smartfonem, co pozwoli na sparowanie urządzeń. W innym przypadku korzystanie z wielu funkcji nie będzie możliwe.

– musi on być kompatybilny ze smartfonem, co pozwoli na sparowanie urządzeń. W innym przypadku korzystanie z wielu funkcji nie będzie możliwe. Czas pracy baterii – im dłużej działa opaska bez ładowania, tym wygodniejsze jest jej użytkowanie, ponieważ nie musimy się obawiać, że wyłączy się w trakcie treningu.

– im dłużej działa opaska bez ładowania, tym wygodniejsze jest jej użytkowanie, ponieważ nie musimy się obawiać, że wyłączy się w trakcie treningu. Materiał , z którego wykonany jest smartband – warto wybrać urządzenie wykonane z dobrej jakości, miękkiej gumy, która jest wytrzymała i wygodna. Musi też być odporna na uszkodzenia, aby sprawdziła się w każdych warunkach.

, z którego wykonany jest smartband – warto wybrać urządzenie wykonane z dobrej jakości, miękkiej gumy, która jest wytrzymała i wygodna. Musi też być odporna na uszkodzenia, aby sprawdziła się w każdych warunkach. Wyświetlacz – nie każda opaska sportowa jest wyposażona w wyświetlacz, a wtedy wszystkie informacje można odczytać tylko na smartfonie.

Smartband to bardzo praktyczne urządzenie, które sprawdza się w wielu sytuacjach. Warto zwrócić uwagę, aby był on wyposażony w funkcje dostosowane do naszych planów treningowych. W przypadku biegaczy ważny jest wbudowany GPS i pulsometr, a na siłowni przyda się licznik odmierzający czas wykonywania ćwiczeń i licznik kalorii. Dobrze dobrana opaska to niezastąpione urządzenie, które przydaje się każdego dnia.

