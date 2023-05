Kup odkurzacz Samsung. Dostaniesz nawet 500 zł!

Chcesz mieć nowy odkurzacz i dostać nawet 500 zł? Nic prostszego – skorzystaj z promocji ze zwrotem na odkurzacze bezprzewodowe Samsung.

Jaki odkurzacz mogę kupić ze zwrotem?

Promocją zostały objęte trzy modele odkurzaczy bezprzewodowych o różnych możliwościach. Odkurzacze różnią się też ceną i kwotą zwrotu w ramach promocji.

Samsung Jet 75 to bezprzewodowy odkurzacz ręczny z systemem filtrującym HEPA, odpowiednim dla alergików oraz gospodarstw domowych, w których mieszkają zwierzęta. Można nim odkurzać do 60 minut, co spokojnie wystarczy do posprzątania sporego mieszkania. Odkurzacz ma silnik o mocy do 550 W, 3 moce ssania, które można przełączać wygodnymi przyciskami i wyświetlacz, który informuje o parametrach pracy.

Ten model jest dostępny w dwóch wariantach, różniących się zestawem dodatkowych akcesoriów:

Samsung Jet 75 Pet jest przeznaczony do sprzątania na sucho i idealny dla właścicieli zwierząt. W zestawie znajduje się turboszczotka do skutecznego odkurzania dywanów, nieco mniejsza elektroszczotka do tapicerki, szczotka do zbierania kurzu np. z mebli i szczotka szczelinowa.

jest przeznaczony do sprzątania na sucho i idealny dla właścicieli zwierząt. W zestawie znajduje się turboszczotka do skutecznego odkurzania dywanów, nieco mniejsza elektroszczotka do tapicerki, szczotka do zbierania kurzu np. z mebli i szczotka szczelinowa. Samsung Jet 75 Premium może pracować na sucho i na mokro. W zestawie znajduje turboszczotka z antystatycznym włosiem, która zbiera nawet najmniejszy kurz z podłóg oraz końcówka myjąca podłogę, z dwoma obrotowymi tarczami ze ściereczkami.

W obu przypadkach stacja ładująco-dokują cajest montowana do ściany i jest jednocześnie organizerem na szczotki. Warto tu zwrócić uwagę także na wymienny akumulator, który można dokupić osobno, by wydłużyć czas pracy odkurzacza nawet do 120 minut.

Samsung Jet 90 to świetny wybór, jeśli nie chcesz wiercić w ścianach. Pod wieloma względami przypomina tańszy model Jet 75, ale jest lżejszy i wolnostojącą stację ładującą, która służy również jako stojak dla odkurzacza. Ponadto odkurzacz został wyposażony w rurę teleskopową (930-1140 cm), dzięki której młodsi domownicy również mogą komfortowo odkurzać, a z drugiej strony można sięgnąć nim nawet do wysokiego sufitu. Dzięki temu odkurzacz zapewnia ergonomiczne użytkowanie niezależnie od wzrostu. Ten model również jest dostępny w promocji z kilkoma zestawami akcesoriów:

Samsung Jet 90 multi został wyposażony w podstawowy zestaw szczotek, a więc elektroszczotkę do podłóg twardych z antystatycznym włosiem, mniejszą elektroszczotkę do tapicerki, szczotkę do zbierania kurzu z mebli i szczelinówkę.

został wyposażony w podstawowy zestaw szczotek, a więc elektroszczotkę do podłóg twardych z antystatycznym włosiem, mniejszą elektroszczotkę do tapicerki, szczotkę do zbierania kurzu z mebli i szczelinówkę. Samsung Jet 90 complete ma dodatkowo szczotkę elektryczną Turbo Action, która poradzi sobie nawet z miękkimi dywanami.

Oczywiście oba modele Jet mogą pracować bez długiej rury, co zamienia je w doskonałe odkurzacze ręczne do mebli czy auta.

Samsung Bespoke Jet zadowoli wybrednych, bo nie tylko doskonale posprząta na sucho i na mokro, ale też sam się opróżni. Jego stacja ładująca po zakończonym sprzątaniu automatycznie opróżnia pojemnik na zanieczyszczenia, dzięki czemu domownicy nie mają kontaktu z kurzem. Alergicy z pewnością ten fakt docenią. Wszystko ląduje w higienicznym worku, który będziesz wymieniać co 2-3 miesiące (na start otrzymasz trzy worki). Przy tym jest na tyle elegancka, że będzie zdobić każde pomieszczenie.

Samsung Bespoke Jet jest też potężniejszy niż Jet 75 i Jet 90 – ma silnik o mocy maksymalnej 580 W i cztery stopnie ssania. Jego akumulator zapewni do 60 minut sprzątania. 5-stopniowy system filtracji wychwyci najdrobniejszy kurz i alergeny, dzięki czemu powietrze w domu będzie czyste. Ten fakt z pewnością docenią alergicy.

Samsung Bespoke Jet również dostępny jest w kilku wariantach, które różnią się akcesoriami i kolorem:

Bespoke Jet pet (perłowa biel) zawiera niezbędny zestaw szczotek, a więc uniwersalną elektroszczotkę Jet Dual do podłóg i dywanów, mniejszą elektroszczotkę do czyszczenia tapicerki, szczotkę do kurzu, szczelinówkę, elastyczny łącznik oraz stojak na akcesoria.

(perłowa biel) zawiera niezbędny zestaw szczotek, a więc uniwersalną elektroszczotkę Jet Dual do podłóg i dywanów, mniejszą elektroszczotkę do czyszczenia tapicerki, szczotkę do kurzu, szczelinówkę, elastyczny łącznik oraz stojak na akcesoria. Bespoke Jet complete (perłowa biel) zawiera dodatkowo elektroszczotkę Slim Action, przeznaczoną do podłóg twardych, z których zbierze najdrobniejszy kurz bez rysowania ich powierzchni, a przy tym dotrze do trudno dostępnych miejsc (na przykład pod niskie meble).

(perłowa biel) zawiera dodatkowo elektroszczotkę Slim Action, przeznaczoną do podłóg twardych, z których zbierze najdrobniejszy kurz bez rysowania ich powierzchni, a przy tym dotrze do trudno dostępnych miejsc (na przykład pod niskie meble). Bespoke Jet complete extra (butelkowa zieleń) będzie idealny do większych mieszkań i domów, bo zawiera dodatkowo drugi akumulator, który wydłuży czas pracy odkurzacza do 120 minut.

(butelkowa zieleń) będzie idealny do większych mieszkań i domów, bo zawiera dodatkowo drugi akumulator, który wydłuży czas pracy odkurzacza do 120 minut. Bespoke Jet Pro extra (satynowy granat) łączy odkurzanie z myciem podłóg, bo zamiast elektroszczotki Slim Action ma w zestawie końcówkę myjącą na mokro z pojemnikiem na wodę i funkcją natrysku. Ten wariant również ma w zestawie dwa akumulatory.

Mam upatrzony odkurzacz. Jak dostać zwrot?

Gdy już wybierzesz odkurzacz bezprzewodowy, który spełni Twoje wymagania, po prostu go kup. Promocja ze zwrotem trwa od 30 marca do 31 maja 2023 roku. Możesz otrzymać zwrot wysokości:

500 zł , jeśli kupisz model Bespoke Jet,

, jeśli kupisz model Bespoke Jet, 350 zł , jeśli kupisz model Samsung Jet 90,

, jeśli kupisz model Samsung Jet 90, 200 zł, jeśli kupisz model Samsung Jet 75.

By uzyskać zwrot, musisz napisać opinię na temat swojego nowego odkurzacza na stronie Samsung.pl, stronie sklepu, w którym został kupiony odkurzacz lub porównywarki cen. Opinia musi mieć:

przynajmniej 400 znaków ze spacjami,

oznaczenie #promocjaSamsungzwrotsamsungjet ,

, wybraną liczbę gwiazdek lub punktów, zależnie od strony.

Przy tym opinia musi być rzeczowa, merytoryczna i musisz ją napisać samodzielnie. Nie może to być opinia publikowana wcześniej w sieci, nie może naruszać niczyich dóbr ani praw.

Gdy już ocenisz swój nowy sprzęt, pora zarejestrować zgłoszenie do promocji na stronie jet.samsung.pl z użyciem Twojego Samsung Account. Pamiętaj! Masz na to tylko 14 dni od daty zakupu. Będą Ci potrzebne:

zrzut ekranu z zamieszczoną opinią,

skan dowodu zakupu odkurzacza,

zdjęcie tabliczki znamionowej odkurzacza,

zdjęcie opakowania z miejscem po wyciętej naklejce z kodem produktu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia otrzymasz zwrot odpowiedniej kwoty na podane w zgłoszeniu konto bankowe. Pieniądze otrzymasz najpóźniej do 31 lipca 2023 roku. Nie warto czekać, gdyż pula zwrotów jest ograniczona, a kurzu nie ubywa.

Regulamin promocji znajdziesz na stronie jet.samsung.pl, a odkurzacz objęty promocją kupisz w Media Expert



Partnerem artykułu jest Media Expert.

