Co kupić na święta? Wybieramy prezent idealny

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia to cudowny okres. Znowu spotkamy się z rodziną, zasiądziemy razem przy wigilijnym stole i, kto wie, może w tym roku nawet nie pokłócimy się o politykę? Ale święta to także czas prezentów: tych wręczanych najbliższym i tych, które kupujemy sami sobie. W końcu po przetrwaniu kolejnego roku każdy z nas zasłużył sobie na upominek.

A jeśli nie wiecie co kupić – nic nie szkodzi! Razem z firmą Samsung przygotowaliśmy kilka pomysłów na prezenty, które przypadną do gustu każdemu pasjonatowi nowych technologii.

Samsung Galaxy Watch6



Na początek klasyka – tylko taka w nowoczesnym wydaniu. Samsung Galaxy Watch6 to elegancki smartwatch, który nie tylko będzie się doskonale prezentował na każdej ręce, ale potrafi dosłownie odmienić, a nawet uratować życie.

Samsung Galaxy Watch6 to nie tylko modny smartwatch. To także najlepsza pomoc, jaką można sobie wymarzyć na drodze do nowego, zdrowszego życia. Zegarek doskonale radzi sobie ze śledzeniem naszej codziennej aktywności, posiada prawdopodobnie najlepszy tryb monitorowania snu w swojej klasie oraz całą gamę narzędzi, dzięki którym dowiemy się więcej o naszej kondycji i stanie zdrowia. Dzięki zastosowanym sensorom zegarek potrafi mierzyć tętno, ciśnienie, a nawet temperaturę. Znajdziemy tu nawet funkcję wykrywania upadków, na wypadek gdybyśmy kiedykolwiek potrzebowali pomocy.

Wręczając bliskim Galaxy Watch6 pokazujemy, że nam na nich zależy i że chcemy, by towarzyszyli nam wiele lat w dobrym zdrowiu. Albo że kibicujemy im na drodze do lepszej kondycji, sylwetki, a może po prostu do lepszego samopoczucia. Nie ma chyba żadnego innego upominku, który wyrażałby troskę równie dobrze.

Samsung Galaxy Buds FE



Osobiście uważam, że słuchawki to taki prezent idealny. Wystarczająco niepozorny, by nie wprawiać nikogo w zakłopotanie, a jednocześnie przyda się każdemu. W końcu komu nie zdarzy się od czasu do czasu słuchać muzyki albo audiobooka?

Właśnie dlatego w roli upominku doskonale sprawdzą się słuchawki Samsung Galaxy Buds FE. Świetnie wykonane, z dobrą jakością dźwięku i bardzo atrakcyjną jak na sprzęt tej klasy ceną. Przede wszystkim jednak mamy tu bardzo skuteczną funkcję aktywnej redukcji hałasów, czyli tzw. ANC. Dzięki niej ulubioną muzyką możemy cieszyć się w absolutnie każdych warunkach. A jak nie muzyką, to przynajmniej chwilą błogiego spokoju w ciszy.

I tu wskazówka. O ile uważam, że słuchawki to prezent bardzo uniwersalny, tak myślę, że skuteczne ANC w tym modelu najbardziej docenią przede wszystkim młodzi rodzice. Uwierzcie, wiem, co mówię.

Samsung Galaxy Tab S9 FE



Jeśli szukacie prezentu, z którego ucieszy się cała rodzina, nie musicie dłużej szukać – wystarczy sięgnąć po tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE.

To fenomenalnie wyposażony tablet, który świetnie sprawdzi się jako domowe centrum rozrywki. Chociażby za sprawą dużego wyświetlacza IPS (zależnie od wersji o przekątnej 10,9” lub 12,4” i odświeżaniu 90 Hz), głośników stereo przygotowanych wspólnie z firmą AKG oraz dużego akumulatora, który zapewni wiele godzin doskonałej zabawy. Nieważne, czy chcemy grać w gry, wygodnie przeglądać ulubione strony internetowe, czy urządzić sobie maraton z nowym serialem – Galaxy Tab S9 FE sprawdzi się idealnie, bo został do takich zadań stworzony.

Ale Samsung Galaxy Tab S9 FE ma jeszcze jednego asa w rękawie: rysik S Pen. Ten niepozorny gadżet zmienia tablet w idealnego kompana zarówno dla młodego artysty, odkrywającego swoją pasję do rysowania, jak i studenta, pilnie notującego na każdym wykładzie. Mówiąc krótko: to taki upominek, w którym każdy odnajdzie coś dla siebie.

Nowy smartfon dla najgrzeczniejszych

A co jeśli ktoś był bardzo grzeczny? Ale wiecie – tak bardzo, bardzo grzeczny? W takiej sytuacji potrzeba wyjątkowego prezentu! Ze swojej strony proponujemy nowy smartfon. Jeśli natomiast nie wiecie, jaki model wybrać, to mamy dla Was kilka propozycji.

Samsung Galaxy A54



Absolutny hit, bestseller, smartfon kochany przez tysiące, jeśli nie setki tysięcy Polaków. Mowa oczywiście o modelu Samsung Galaxy A54. Dlaczego cieszy się tak dużą popularnością? Bo to rozsądnie wyceniony telefon, który ma wszystko.

A ściślej rzecz biorąc, ma wszystko, czego od smartfonu może wymagać przysłowiowy Kowalski. Fantastyczny ekran Super AMOLED z żywymi kolorami, świetny aparat o rozdzielczości 50 Mpix, duży akumulator o pojemności 5000 mAh… A wspomniałem już, że Samsung Galaxy A54 jest wodoodporny? Bo jest – ma certyfikat IP67.

To nie jest smartfon do bicia rekordów wydajności. To smartfon do używania, zaprojektowany z myślą o typowym użytkowniku. Kimś, kto nie potrzebuje fajerwerków, a sprzętu, który doskonale posłuży mu na co dzień. No i nie będzie trzeba go wymieniać na nowy model już po kilku miesiącach. Jak mówiłem, pokochały go już tysiące Polaków i jestem gotów się założyć, że pokochacie go także Wy lub osoby, którym go podarujecie.

Samsung Galaxy S23 Ultra



Z kolei osobom nieco bardziej wymagającym polecamy model Samsung Galaxy S23 Ultra. To już nie jest telefon – to osobiste centrum dowodzenia, które możemy mieć zawsze pod ręką.

Flagowiec Galaxy to topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, duży wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,8” i doskonałych parametrach, a także jeden z najbardziej zaawansowanych aparatów na rynku. Serio, nie ma chyba zdjęcia, którego tym smartfonem nie zrobimy. Mamy tu główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix, moduł ultraszerokokątny i aż dwa teleobiektywy, które zapewniają nawet dziesięciokrotne optyczne przybliżenie.

No i nie wspomniałem jeszcze o tajnej broni, która sprawia, że Galaxy S23 Ultra w zasadzie nie ma sobie równych w swojej klasie. Mowa o rysiku S Pen, który pozwala robić odręczne notatki, rysować niczym na tablecie graficznym i mocno usprawnia pracę w niektórych aplikacjach. Ot, choćby w Excelu, który na większości smartfonów jest w zasadzie nieużywalny, a tu działa jak złoto.

Jeśli więc znacie kogoś, kto ze smartfonu potrafi wycisnąć ostatnie soki i chcecie mu zafundować bardzo, ale to bardzo fajny prezent, nie musicie dłużej szukać – wystarczy wybrać Samsunga Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy Z Flip5



A może szukacie na prezent smartfonu, który będzie wyróżniał się z tłumu? Urządzenia nietypowego, łączącego niecodzienny design z imponującymi możliwościami? W takim razie szukacie modelu Samsung Galaxy Z Flip5.

To fold na miarę roku 2023. Mamy tu stylowy design, kompaktowe gabaryty i duży wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7”. Dodajmy topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oraz fenomenalną jakość wykonania i szybko zdajemy sobie sprawę, że nie mówimy tutaj tylko o flagowcu, a o flagowcu, który bez problemu zmieścimy do kieszeni lub niewielkiej torebki.

Znacie kogoś, kto ciągle marudzi, że wszystkie smartfony są takie same i nie da się kupić urządzenia, które nie byłoby „wielkim, nieporęcznym klocem”? Sprezentujcie mu Galaxy Z Flip5 – na pewno się ucieszy.

Mam nadzieję, że znaleźliście na tej liście inspirację na prezent idealny. Jeśli nie, koniecznie sprawdźcie ofertę Samsung. Czeka tam na Was dużo więcej pomysłów na fantastyczne prezenty, które umilą Wam nie tylko święta. A jeśli macie swoje propozycje wymarzonego upominku, koniecznie zostawcie je poniżej w komentarzu. Kto wie, może święty Mikołaj też tu zagląda i już niebawem znajdziecie je pod choinką?

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie firmy Samsung.

